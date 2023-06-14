«السياحية الممتازة» على رحلات «طيران الإمارات» إلى مومباي وبنغالورو من 29 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات أمس أن الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين، ستكون متاحة على الرحلات بين دبي وكل من مومباي وبنغالورو، من 29 أكتوبر المقبل. وستشغل الناقلة على رحلاتها إلى هاتين الوجهتين الهنديتين طائراتها A380 التي أعيد تصميم مقصوراتها حديثاً، وتضم مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، فضلاً عن تصميمات داخلية محدثة، توفر للمسافرين على الدرجات كافة تجربة سفر متميزة.

وسيكون بإمكان المسافرين على خط دبي - مومباي حجز مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلة طيران الإمارات EK500 /‏‏‏ 501، بينما يمكن للمسافرين على خط دبي - بنغالورو حجز مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة EK568 /‏‏‏ 569 للتمتع بأحدث منتج اقتصادي ممتاز في الصناعة، والتنعم بمقاعد فسيحة ووثيرة ومساحة أكبر للأرجل، وتجربة طعام راقية. ويمكن حجز المقاعد على هاتين الرحلتين عبر الموقع الشبكي للناقلة www.emirates.com أو عبر مكاتب مبيعات طيران الإمارات ووكالات السفر، على الرحلات من 29 أكتوبر.

تعديل وتحسين

مع تسارع وتيرة تعديل وتحسين مقصورات طائرات الإمارات A380 التي تتميز بوجود 4 درجات، سيتم تقديم الدرجة السياحية الممتازة على المزيد من الوجهات العالمية، إذ تتوافر الدرجة السياحية الممتازة على رحلات الناقلة إلى 9 وجهات حول العالم، منها 3 وجهات في الولايات المتحدة (نيويورك جون إف كينيدي وسان فرانسيسكو وهيوستن)، إضافة إلى لندن هيثرو وسيدني وأوكلاند وكرايستشيرش وملبورن وسنغافورة.

كما سيتم تقديم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة أيضاً أول مرة على رحلات الناقلة إلى لوس أنجلوس في يوليو، ما يرفع عدد الخطوط التي تقدم هذه الدرجة المميزة إلى 12 وجهة بحلول نهاية 2023.

وسينعم المسافرون على الدرجات كافة بتصميمات داخلية محدثة، تتميز بزخرفة شجرة الغاف المميزة لطيران الإمارات، كما تشمل التحسينات الجمالية على متن إيرباص A380 المعدلة مزيجاً من التصاميم الجميلة ولوحات الألوان الجديدة الواضحة في الطائرة، بدءاً من السجاد، والأسطح الداخلية، وانتهاء بالتشطيبات الخشبية.

وتحظى تجربة السفر على متن طائرات الإمارات A380 بإقبال كبير. وكانت طيران الإمارات أطلقت خدماتها إلى الهند في أكتوبر 1985، بتسيير رحلات من دبي إلى دلهي ومومباي. ومنذ ذلك الحين، وسعت عملياتها لتخدم 9 وجهات بجميع أنحاء الهند ومن ذلك أحمد أباد وبنغالورو وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكوتشي وكولكاتا ومومباي وتيروفانانثابورام.

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