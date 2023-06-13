مطار دبي يرسّخ صدارته عالمياً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال يونيو الجاري نحو 4.636 ملايين مقعد مجدول، ليحتفظ المطار بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ووفقاً للبيانات واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية، بالإضافة إلى مواصلة المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي.

وأوضحت بيانات «أو إيه جي» أن مطاردبي الدولي، احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو 678 ألف مقعد مقارنة مع مطار «لندن هيثرو» الذي سجل 3.95 ملايين مقعد خلال الشهر الجاري. وكشفت البيانات أن مطار «لندن هيثرو» حل في المركز الثاني مسجلاً 3.9 ملايين مقعد مجدول، تلاه مطار أمستردام الهولندي بنحو 3.25 ملايين مقعد، ثم مطار «باريس شارل ديغول» في المركز الرابع بنحو 3.23 ملايين مقعد مجدول، ومطار فرانكفورت خامساً بنحو 3.05 ملايين مقعد ثم سنغافورة في المركز الخامس بنحو 3.02 ملايين مقعد.وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي، الذي سجل 5.31 ملايين مقعد مجدول خلال يونيو بفارق نحو 673 ألف مقعد عن مطار دبي، حيث تقدم مطار دبي من المركز الثالث عالمياً في إجمالي السعة المقعدة إلى المركز الثاني.

وتستحوذ كل من طيران الإمارات وفلاي دبي على حصة رئيسية من إجمالي حركة السفر عبر المطار، حيث أظهرت بيانات صادرة عن الشركتَين ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية.

وكشفت مطارات دبي أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار وصل خلال الربع الأول إلى 21.256.489 مسافراً، بزيادة قدرها 55.8 % مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019 عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية 7 ملايين مسافر.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.

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