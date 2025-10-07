«لينكد إن»: نمو سوق التوظيف بالإمارات في يوليو

ووفق تقرير الخريطة الاقتصادية لـ «لينكد إن» فقد ارتفع التوظيف في الإمارات بنسبة 1.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين شهدت مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تراجعاً سنوياً بنسبة 9.4%.

ويضع هذا الأداء دولة الإمارات في الصدارة مقارنة بأسواق كبرى مثل المملكة المتحدة (-12.1%) وألمانيا (-13.1%)، ويؤكد مرونة سوق العمل وقدرته على الصمود رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وقاد نمو التوظيف في الدولة قطاعات محددة مثل قطاعات العقارات وخدمات تأجير المعدات التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 22.7%، مدعومة بالمشاريع الإنشائية الضخمة والطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية المرتبطة بالعقارات.

كما سجل قطاع النفط والغاز والتعدين نمواً بنسبة 20.8%، في مؤشر إلى استمرار دور الإمارات كلاعب رئيس في الأسواق العالمية للطاقة.

وشمل النمو في التوظيف قطاعات مثل مزوّدي خدمات الترفيه، الذي سجل نمواً بنسبة 19.5%، ما يعكس ازدهار السياحة الداخلية والخارجية.

ولا يزال قطاع التعليم أحد أبرز المحركات للنمو، حيث سجل زيادة في التوظيف بنسبة 15.9%، ما يعكس حرص الدولة على تطوير العنصر البشري وتعزيز جودة التعليم.

وشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعاً بنسبة 10.9%، مؤشراً إلى استمرار المشاريع الكبرى في مختلف إمارات الدولة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث نمو إعلانات الوظائف على مستوى المنطقة، مسجلةً زيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي.

ولا تزال أنماط العمل المرن تشهد تغيّراً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة ضمن نظام العمل الهجين بمعدل 34.6%، في حين تراجعت نسبة التقديم على هذه الوظائف بمعدل 14.4%.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة للعمل عن بُعد بنسبة 9.6%، تزامناً مع زيادة نسبة التقديم عليها بمعدل 4.5%.