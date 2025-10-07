«لينكد إن»: نمو سوق التوظيف بالإمارات في يوليو

ويضع هذا الأداء دولة الإمارات في الصدارة مقارنة بأسواق كبرى مثل المملكة المتحدة (-12.1%) وألمانيا (-13.1%)، ويؤكد مرونة سوق العمل وقدرته على الصمود رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة.
كما سجل قطاع النفط والغاز والتعدين نمواً بنسبة 20.8%، في مؤشر إلى استمرار دور الإمارات كلاعب رئيس في الأسواق العالمية للطاقة.
وشمل النمو في التوظيف قطاعات مثل مزوّدي خدمات الترفيه، الذي سجل نمواً بنسبة 19.5%، ما يعكس ازدهار السياحة الداخلية والخارجية.
وشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعاً بنسبة 10.9%، مؤشراً إلى استمرار المشاريع الكبرى في مختلف إمارات الدولة.
ولا تزال أنماط العمل المرن تشهد تغيّراً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة ضمن نظام العمل الهجين بمعدل 34.6%، في حين تراجعت نسبة التقديم على هذه الوظائف بمعدل 14.4%.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة للعمل عن بُعد بنسبة 9.6%، تزامناً مع زيادة نسبة التقديم عليها بمعدل 4.5%.