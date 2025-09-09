«لينكدإن»: التوظيف في الإمارات خارج سرب التراجع الإقليمي



تشير أحدث المؤشرات الصادرة عن شركة «لينكدإن»، إلى استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كسوق عمل حيوي ومرن على مستوى المنطقة والعالم.

ففي وقت تشهد فيه أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تراجعاً في التوظيف، استطاعت الإمارات تسجيل نمو لافت بفضل قوة اقتصادها وتنوع قطاعاتها، ويأتي ذلك انعكاساً للسياسات الحكومية الداعمة والاستثمارات الاستراتيجية، إلى جانب التحول المتسارع نحو أنماط العمل المرنة مثل الوظائف الهجينة وعن بُعد، ما يجعل الدولة وجهة مفضلة للكفاءات المتخصصة وبيئة محفزة للنمو المهني والابتكار.

وتفصيلاً، كشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكدإن» لشهر يونيو 2025 أن دولة الإمارات تواصل التفوق على أداء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية (EMEAL) من حيث نشاط التوظيف، فرغم تراجع هذه الأسواق بنسبة سنوية بلغت 11.9%، سجلت الإمارات نمواً في التوظيف بنسبة 4.6%، ما يعكس قوة الاقتصاد المحلي.

وبرز قطاع التعليم كأحد القطاعات الأقوى من حيث التوظيف في الإمارات، ليحقق نمواً سنوياً بنسبة 38.2%، كما شهدت قطاعات أخرى نمواً ملحوظاً، من بينها الإدارة الحكومية (35.2%) والإنشاءات (20.9%)، والمرافق (20.9%)، ما يعكس حجم الاستثمارات الاستراتيجية والسياسات الحكومية الداعمة لتطوير القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر إعلانات الوظائف الهجينة في الإمارات في الارتفاع، حيث زادت بنسبة 23.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو في المنطقة، فيما ارتفعت إعلانات الوظائف عن بُعد بنسبة 23.4% ترافق ذلك مع زيادة الطلب على هذه الوظائف بنسبة 13.5%، ما يعكس التحول التدريجي نحو نماذج العمل المرنة.

وفي ظل التحديات التي تواجه سوق العمل في المنطقة، تميزت دولة الإمارات بمرونته وقوة الطلب على الكفاءات وتنامي تبني أساليب العمل الحديثة، ما يعزز مكانتها وجهة جاذبة للمهارات المتخصصة.