التوظيف بالإمارات يتفوق على المنطقة وأوروبا وأمريكا اللاتينية

كشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكدإن» لشهر مايو 2025 أن الإمارات تواصل التفوق على أداء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية (EMEAL) من حيث نشاط التوظيف، فرغم تراجع هذه الأسواق بنسبة 10.8% على أساس سنوي، سجلت الإمارات ارتفاعاً بنسبة 6.5%، ما يعكس الزخم الاقتصادي المستمر والنمو عبر مختلف القطاعات في الدولة.

قطاعات

وأظهر التقرير نمو قطاع البناء والإنشاءات كونه أحد أبرز القطاعات من حيث التوظيف في الإمارات، ليحقق نمواً سنوياً بنسبة 23.9%، كما سجلت قطاعات أخرى معدلات نمو لافتة، من بينها:

قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات (19%)، والبيع بالجملة (13.4%)، والخدمات الاستهلاكية (12.9%)، والمرافق العامة (11.9%)، والتكنولوجيا والمعلومات والإعلام (11.3%)، وكذلك سجل قطاع النفط والغاز والتعدين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.6%.

وظائف شاغرة

وزاد عدد الوظائف الشاغرة في الإمارات بنسبة 9.1% على أساس سنوي، ما يشير إلى تجدد الثقة في سوق العمل واستمرار الطلب على الكفاءات، وسجل قطاع التكنولوجيا والمعلومات والإعلام انتعاشاً ملحوظاً، مع ارتفاع بنسبة 52.1% في إعلانات التوظيف، ليصبح من أبرز المحركات لنشاط التوظيف في الدولة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات اقتصادية، تبرز دولة الإمارات بمرونتها في التوظيف وازدياد الطلب على الكفاءات المؤهلة، ولا سيما في قطاعات الإنشاءات والتكنولوجيا والخدمات.