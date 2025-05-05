القطاع الحكومي بالإمارات يشهد أعلى زيادة في التوظيف

الدولة تتصدر الوظائف الشاغرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

الإمارات تشهد زيادة استثنائية في الطلب على المواهب ونمو الفرص المتاحة للمهنيين

أفاد تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكدإن» في شهر فبراير 2025 بأن القطاع الحكومي في دولة الإمارات شهد أعلى زيادة سنوية في نشاط التوظيف بنسبة 23.6 %، متفوقاً بالأداء على جميع القطاعات الرئيسة في الدولة.

ويعكس تقرير الخريطة الاقتصادية، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال التوظيف، حيث أظهرت مستويات عالية من المرونة في إيجاد فرص العمل، بالمقارنة مع معدل انخفاض بلغ 12.5 % بالأسواق الرئيسة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وقد استمر نشاط التوظيف في خمسة قطاعات رئيسية في الإمارات، وعلى رأسها القطاع الحكومي، الذي شهد أعلى زيادة سنوية بنسبة 23.6 %، يليه قطاع العقارات وتأجير المعدات بنسبة 23.3 %، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 11.8 %، والتعليم بنسبة 5.0 %، والنفط والغاز والتعدين بنسبة 1.4 %.

وتشير الزيادة السنوية الكبيرة بنسبة 23.6 % في التوظيف داخل القطاع الحكومي في الإمارات إلى ارتفاع في الطلب على الكفاءات والخبرات ضمن هذا القطاع، ما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز القدرات الإدارية والتنفيذية في أجهزة الدولة.

ويعد هذا النمو مؤشراً اقتصادياً على ضخ استثمارات متزايدة في البنية التحتية والخدمات الحكومية، وتوسع الدولة في تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة، كما يبرز تفوق القطاع الحكومي على باقي القطاعات من حيث التوظيف دوره القيادي في دفع النشاط الاقتصادي الهيكلي، ويعكس في الوقت نفسه ثقة الحكومة باستقرار الأوضاع المالية وقدرتها على تمويل هذا التوسع الوظيفي المستمر.

ولا تزال الإمارات الدولة الوحيدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، التي يزداد فيها «ضيق سوق العمل» - حيث تتجاوز فرص العمل الشاغرة عدد الطلبات النشيطة (بنسبة 35.2 % على أساس سنوي)، وتعكس هذه النسبة زيادة الطلب على المواهب، ونمو الفرص المتاحة للمهنيين. وبالتزامن مع هذا النمو تستمر الوظائف الهجينة الشاغرة في الإمارات في الازدياد، حيث شهدت نمواً سنويا بلغ 83.9 %، وهو أعلى معدل نمو في المنطقة ذاتها، ومع ذلك فإن الطلب على هذه الوظائف في انخفاض، مما يسلط الضوء على وجود فجوة محتملة بين متطلبات أصحاب العمل، واهتمام المرشحين بمزايا العمل الهجين.

أما بالنسبة للوظائف عن بعد فقد سجلت الإمارات زيادة

1.4 % في طلبات التقديم، في حين تراجعت إعلانات التوظيف عن بعد بنسبة 19.2 % خلال نفس الفترة.