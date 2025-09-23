«رؤية 2025» يوفر 5 آلاف فرصة للباحثين عن عمل

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2025، المنصة الوطنية الأبرز في مجال التوظيف وتنمية المهارات وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتشهد نسخة هذا العام نمواً لافتاً بنسبة 20 % في عدد الجهات المشاركة مقارنة بالدورة السابقة، حيث يلتقي أكثر من 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص على مدار ثلاثة أيام.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 180 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب إتاحة أكثر من 5 آلاف فرصة عمل تغطي أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، بما يواكب خطط الدولة في بناء اقتصاد معرفي متكامل قائم على الكفاءات الوطنية.

وتطرح «دبي الصحية» خلال مشاركتها في المعرض عدداً من الوظائف في مختلف التخصصات للمواطنين، كما تنظم عبر منصتها سلسلة من الجلسات الحوارية.

وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، «تمثل مشاركتنا، خطوة مهمة لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضورها في مختلف التخصصات، عبر تسليط الضوء على أبرز الفرص الوظيفية والتدريبية التي نوفرها ضمن منظومتنا الصحية، وتتيح للكوادر الإماراتية فرصاً حقيقية للنمو والتطور المهني والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة».

وأضاف: «نجحنا خلال السنوات الأخيرة، من خلال منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة، التي تجمع بين التعليم الطبي والرعاية الصحية والبحث العلمي، في رفد القطاع الصحي بكفاءات وطنية متميزة».وأكد خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية» أن المعرض منصة استراتيجية لاستعراض أبرز المزايا التنافسية والمسارات المهنية المتنوعة التي توفرها منظومة «دبي الصحية» للمواطنين في مختلف التخصصات.

الفرص والإمكانات

وأكدت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، أن إطلاق المعرض يقدم نسخة جديدة مليئة بالفرص والإمكانات ليوكد التزامنا بمساندة الكفاءات الإماراتية في رحلتها نحو صناعة مستقبلها، فهذه المنصة الوطنية الرائدة تشهد نمواً متواصلاً في تأثيرها وأهميتها الاستراتيجية، حيث تطرح آلاف الفرص الوظيفية.

«دبي التجاري العالمي»

وكشفت الدكتورة نجاة عبيد الله، النائب الأول للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي، عن مشاركة المركز بجناح يستعرض أدوات توظيف متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومجموعة واسعة من برامج التوظيف والتدريب العملي الهادفة إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية وتمكين الشباب من أداء دور أساسي في بناء مستقبل دبي.

وأشارت إلى أن مركز دبي التجاري العالمي يقدم مجموعة من البرامج المصممة خصيصاً للشباب الإماراتيين، منها: برنامج القيادة الرائد للخريجين الطموحين «لامع»، الذي يقدم تدريباً وتوجيهاً للمتدربين مع منحهم خبرات عملية متنوعة، وبرنامج فنون الطهي بالشراكة مع كلية دبي للسياحة ويساعد على صقل المهارات العملية للطهاة الطموحين، وبرنامج المبيعات الذي صُمم خصيصاً لحاملي شهادة الدبلوم ويدعم المشاركين بالمهارات اللازمة للتميز في عالم المبيعات التنافسي، إلى جانب برنامج الضيافة، الذي يمتد مدة 12 شهراً.

وأوضحت الدكتورة نجاة، أن جناح مركز دبي التجاري العالمي يوفر مجموعة من تقنيات التوظيف الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، بما في ذلك أداة مبتكرة لإنشاء السير الذاتية.

«موانئ دبي»

وكشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن مشاركتها في المعرض بهدف تسليط الضوء على برامجها المهنية المتنوعة خلال مشاركتها.

وأوضح مروان الجسمي، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الموظفين في دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها حائزة شهادة «أفضل بيئة عمل»، وتملك علامة الجودة «بيئة عمل داعمة للوالدين»، فإن دي بي ورلد توفر شريحة واسعة من الفرص المميزة للمواطنين الإماراتيين، تشمل تدريباً عملياً لخريجات وخريجي الثانوية العامة والدبلوم والجامعات ضمن برنامج رواد التدريبي للخريجين، واكتساب مهارات مهنية عملية في القطاع الخاص ضمن برنامج طموحي للتطوير المهني.

طرق دبيوكشفت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير، في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تقديم جناح الهيئة 100 وظيفة للكوادر الإماراتية الواعدة، حيث يُعد المعرض منصة مهمة للتواصل من قبل الجهات الحكومية والخاصة مع الباحثين عن فرص مهنية، بما يسهم في تمكين المواهب الوطنية.وأضافت: تقدم منصة الهيئة خلال المعرض مجموعة من البرامج التدريبية النوعية، التي أطلقتها الهيئة ومنها برنامج المدير الجديد، وهو برنامج قيادي متقدم إلى جانب البرامج المخصصة لتطوير الكفاءات الوطنية مثل برنامج الابتعاث الدراسي، ومبادرة تعلَّم من القادة.