حمدان بن محمد: دعم المبادرات والأفكار لنشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتطويره

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي دعم سموه ومساندته لجميع المبادرات والأفكار التي تطرحها الشركات والمؤسسات والخبراء في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تحتضنها دبي، وتساهم في تعزيز ونشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتطويره وتنميته محلياً وإقليمياً وعالمياً، من منطلق أن دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وشهد سموه أمس الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الرابعة للاقتصاد الإسلامي التي انطلقت في دبي وتستمر يومين. وتمنى سموه للمؤتمر النجاح والتوفيق في تحقيق هذه الغايات والأهداف التي تصب في خدمة اقتصادنا الإسلامي على مستوى العالم.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في الدورة السادسة لجائزة الاقتصاد الإسلامي لتشجيع المبادرات المبتكرة الهادفة إلى إنماء الاقتصاد الإسلامي ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة، التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات.
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