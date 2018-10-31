جلسات القمة تبحث الابتكار وأهميته في تطوير الاقتصاد الإسلامي

المصدر: دبي- البيان

شهد اليوم الأول لقمة الاقتصاد الإسلامي، جلسات متوازية تناولت موضوعات متنوعة حيث تحدث في جلسة «الوقف الإسلامي وتحديات الاستمرارية»، طارق تشيما، الرئيس التنفيذي لشركة «دبل يو سي إم بي»، من الولايات المتحدة الأميركية، وكيمبرلي غيري من منظمة القيادات النسائية العالمية، مؤسسة العمل الخيري الاستراتيجي من الولايات المتحدة الأميركية.

وتحدث في الجلسة التي تناولت موضوع الابتكار وأهميته في تطوير الاقتصاد الإسلامي كل من جيمس فغمووس، عالم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية، ومحمد أورنجزيب أحمد المتخصص في مجال البيانات من شركة»كين سي«من الولايات المتحدة الأميركية، وصوفي ليندبلوم المدير التنفيذي لشركة آيديتيشن 360 من السويد.

فيما تحدث في جلسة الدور الاجتماعي لريادة الأعمال عدنان أديوي المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي في المركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وكاثرين بود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة»ناو ماني«من الإمارات، وغلين ماحن رئيس قسم ابتكار التطوير في شركة نيستا من المملكة المتحدة، ويوسف كايرز، نائب الرئيس في معرض اكسبو لايف - إكسبو 2020 من الإمارات.

وأما الجلسة الثانية فحملت عنوان»المؤثرون في الاقتصاد الإسلامي العالمي«تحدثت فيها كريس بلاوبرت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة (لانش غود ) من الولايات المتحدة الأميركية، ولمياء الحاج الأستاذ المساعد في جامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان، وموداسار أحمد الشريك الإداري في شركة يونيتاس للاتصالات من المملكة المتحدة. كما تم تنظيم ورشة عمل تفاعلية تناولت موضوع المهارات الجديدة والثورة الصناعية الرابعة وشاركت فيها أروى القاسم، الأخصائية في هيئة دبي للثقافة والفنون من الإمارات.

وأرفاه فاروق، المحلل الاستراتيجي للأعمال الإبداعية في شركة»ريلوكتانتلي بريف)، من المملكة المتحدة، وريم حنتوش من بلدية أبوظبي، وصديق جمعة، فنان إسلامي معاصر من الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حمدي، رئيس منصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.