خميس بوهارون: تعزيز مكانة الإمارات مرجعاً للاقتصاد الإسلامي

لم تثنِها التحديات يوماً، ولم تعجزها العقبات، فهي واحدة من بنات إمارات الخير والعطاء، حيث نشأت مهتدية بأنوار وقيم وإنجازات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه،