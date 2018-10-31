خميس بوهارون: تعزيز مكانة الإمارات مرجعاً للاقتصاد الإسلامي

قال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: يسرنا أن نكون من الداعمين الأساسيين لهذا الحدث.
والذي بات من أهم المحطات التي تعزز مكانة الإمارات كمرجع للاقتصاد الإسلامي عبر العالم. ويعد الاقتصاد الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل إنفاق المتعاملين من المسلمين نحو تريليوني دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بزيادة هذا الرقم ليصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول العام 2020.
وبالتالي، فإن تلبية احتياجات هذه الشريحة وتوفير المنتجات والخدمات الإسلامية يقع على رأس أولويات مصرف أبوظبي الإسلامي. وتعد قمة الاقتصاد الإسلامي منصة ممتازة لبحث أهم الفرص والتطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه النقاشات المهمة.