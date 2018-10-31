محمد الشحي: نمو كبير من خانة المليارات إلى التريليونات

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، إن حجم أنشطة الاقتصاد الإسلامي العالمي ينمو عاماً بعد آخر بصورة كبيرة لتنتقل من خانة مليارات الدولارات إلى التريليونات.

وأضاف للصحافيين على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي انطلقت أمس في دبي، إن مجالات الاقتصاد الإسلامي لم تعد قاصرة على القطاعات التقليدية مثل التمويل الإسلامي والأغذية الحلال، بل انتقلت إلى قطاعات أخرى تهم جميع البشر في مجال الصناعات الدوائية والماكياجات والموضة الحلال.

وأكد أن القمة الحالية في نسختها الرابعة تعكس مدى الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي من قبل الحكومة ومن قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

ورداً على سؤال عن شح البيانات في مجال الاقتصاد الإسلامي، قال الشحي إنه حتى الآن لا توجد إحصائيات متكاملة عن حجم القطاع في الدولة، لكن هناك عمل متواصل بالتعاون مع الشركاء على تقديم دراسة أكثر شمولية حول حجم هذا المجال الواعد.