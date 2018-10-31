«الصكوك الوطنية» تنطلق في السعودية 2019 ..وتخطط لإطلاق منتج تكافل تعليمي في الدولة خلال أيام

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، إن الشركة تخطط لبدء أعمالها في السعودية خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 في أول توسع لها خارج الدولة.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أمس، إن الشركة الجديدة في المملكة تملكها الصكوك الوطنية مناصفة مع شركة مملوكة لشعاع كابيتال في السعودية، وهي حالياً في طور المراحل النهائية من التأسيس والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية في السعودية.

وأوضح أن الشركة وقعت في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم مع شعاع كابيتال لإطلاق مشروع مشترك بالسعودية، واتفقا على تحديد التزاماتهما بتقديم خطط الادخار والاستثمار في المملكة، لافتاً إلى أن آلية عمل الشركة لتسويق منتجاتها ستكون رقمية لتكون مناسبة لكبر عدد سكان السعودية ومساحتها ما يعد بديلاً لنظام الفروع.

ورداً على سؤال عن خطط التوسع المحلي للشركة، قال إن الشركة ستطلق قريباً منتج «تكافل» التعليمي للأسر التي تهتم بمستقبل أبنائها الدراسي، لافتاً إلى أن المنتج سيكون بالتعاون مع شركة تأمين تكافلي محلية وبأسعار مناسبة للمجتمع الإماراتي.

وقال إن من أهداف المنتج الجديد ضرورة إيضاح أهمية أدوات التكافل كجزء من أدوات التخطيط المالي في حياة الفرد بالمجتمع. وعن رؤيته لمبادرة دبي مركز للاقتصاد الإسلامي عالمياً قال إن هناك رؤية واضحة لدى الدولة وتوجهاً حكومياً يتم تفعيله حالياً من خلال مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. و

أشار إلى أن شركته ستفيد بشكل كبير من الاختلاط بالعقول والتجارب في ذلك المجال خلال القمة التي ركزت في نسختها الحالية على البلوك تشين والرقمنة، وشكلت منصة لعرض تجارب الكثير من المؤسسات والدول في هذا المجال، وذلك لتبدأ الشركة الطريق بشكل يستند إلى تجارب عالمية في هذا المجال، حيث تهتم بقضية الرقمنة بهدف تعزيز خدماتها ومنتجاتها للوصول إلى العملاء مع مزيد من المرونة، مع إمكانية زيادة الانتشار وتخفيض التكلفة.

وأوضح العلي أن الشركة تعمل حالياً على تدشين نظام شبيه شركتي «أوبر» و«كريم» لخدمات النقل الذكي يتيح للعميل إمكانية الوصول إلى مندوب الشركة الأقرب إليه في الوقت الذي يحتاجه، كما يسمح النظام بإجراء استفتاء مباشر على جودة الخدمة المقدمة من خلال الموظف والشركة بالإجمال.

ولدى سؤاله عن حجم محفظة الشركة حالياً قال إنها تجاوزت الـ6 مليارات درهم بقاعدة عملاء 800 ألف عميل، لافتاً إلى أن الفوائد التي تمنحها الشركة للعملاء تتراوح بين 0.5% و4% حسب نوع المنتج.