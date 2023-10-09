وزير النفط الهندي: نراقب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن كثب

المصدر: رويترز

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قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الاثنين إن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم تراقب عن كثب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف بوري في إحدى الفعاليات "المكان الذي تجري فيه الأحداث هو مركز الطاقة العالمية من نواح كثيرة... سنتعامل مع هذا الأمر بينما نمضي قدما".

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 0120 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت ‭‭‭‭‬‬‬4.18 دولارات أو 4.94 بالمئة إلى 88.76 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87.02 دولارا للبرميل مرتفعا 4.23 دولارات أو 5.11 بالمئة.

وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس حيث تراجع برنت 11 بالمئة وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 بالمئة وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.

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