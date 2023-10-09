الشيقل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا

المصدر: رويترز

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هبط الشيقل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الشيقل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة" بعدما خلف القتال مع حركة حماس أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين، منذ اندلاع المواجهات.

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