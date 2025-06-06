فلاي دبي تبدأ تسيير رحلات إلى 11 وجهة صيفية موسمية

بدأت فلاي دبي رسمياً تسيير رحلاتها ضمن الشبكة الموسمية لصيف 2025، والتي تضم 11 وجهة موسمية ذات طابع سياحي جذاب.

وشرعت الناقلة في تسيير رحلاتها إلى مدن كورفو في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود، وطرابزون في تركيا اعتباراً من 4 يونيو الجاري، على أن تتوالى الوجهات تباعاً خلال الشهر الجاري، في خطوة تعكس مواصلة الناقلة لسياسة التوسع المدروسة، واستثمار الطلب المتزايد على الوجهات الصيفية.

ويمثل هذا الموسم أهمية خاصة لفلاي دبي، التي أضافت وجهتين جديدتين إلى شبكتها الموسمية لهذا العام هما أنطاليا التركية والعلمين المصرية، وهو ما يرفع عدد الوجهات الصيفية إلى 11 وجهة تمتد من أوروبا الجنوبية وحتى الساحل الشمالي الأفريقي، وتخدمها الشركة برحلات منتظمة ومباشرة انطلاقاً من مقرها في مطار دبي الدولي.

وتشمل قائمة الوجهات الصيفية: كورفو وتيفات وطرابزون وأنطاليا وباتومي وبودروم ودوبروفنيك وميكونوس وأولبيا وسانتوريني والعلمين، مع تفاوت في عدد الرحلات الأسبوعية حسب الوجهة، ويسهم هذا التنوع الجغرافي في تعزيز مرونة الشبكة التشغيلية لفلاي دبي، وتحقيق توازن بين الوجهات الترفيهية القصيرة والمتوسطة المدى، مع التركيز على وجهات لا تتوفر إليها خدمات مباشرة بشكل دائم من المنطقة.

وتكتسب الوجهات الصيفية الموسمية أهمية متزايدة ضمن استراتيجية فلاي دبي التشغيلية، حيث تمثل فرصة لتعزيز العوائد خلال أشهر الذروة، وتوسيع نطاق الخيارات أمام المسافرين الباحثين عن تجارب سياحية متنوعة في العطلات، وتُعد هذه الوجهات أيضاً بوابة لدخول أسواق جديدة، لا سيما المدن السياحية، التي لا تتوفر إليها رحلات مباشرة من دبي على مدار العام.

ووفقاً للبيانات التشغيلية تتنوع أعداد الرحلات بين رحلتين أسبوعياً إلى وجهات مثل كورفو وأولبيا وسانتوريني، وأربع إلى خمس رحلات أسبوعياً إلى تيفات وباتومي وميكونوس، بينما يتم تشغيل رحلات يومية إلى بودروم وطرابزون وأنطاليا والعلمين، وتبدأ أسعار التذاكر على الدرجة السياحية من 1410 دراهم، وتصل حتى 3,070 درهماً، بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال من 4610 دراهم وتصل حتى 13015 درهماً حسب الوجهة.

فلاي دبي توسع شبكتها الموسمية لصيف 2025 لتشمل 11 وجهة

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