فلاي دبي تُعيد افتتاح متجرها للسفر في ديرة

افتتحت فلاي دبي متجرها للسفر في ديرة بدبي بعد تجديده بالكامل، حيث يضم المكتب مساحات جديدة تم تصميمها لتوفير خدمات عصرية ومُبسطة للعملاء.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يعكس هذا الاستثمار في متجر السفر الخاص بنا في دبي التطور المستمر لفلاي دبي كعلامة تجارية، وطموحنا لتوفير تجربة سفر سلسة منذ اللحظة الأولى للعميل مع توسع شبكتنا وتعزيز خدماتنا على متن الطائرة ونركز أيضاً على الارتقاء بخدماتنا الأرضية».

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