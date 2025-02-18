فلاي دبي تحصل على تصنيف 4 نجوم لأفضل شركات الطيران لعام 2025

حصلت فلاي دبي على تصنيف 4 نجوم لأفضل شركات الطيران التجارية للمرة الثانية والتي تجريها رابطة تجربة العملاء لشركات الطيران (أبيكس).

وبناءً على آراء المسافرين، يعكس هذا الفوز إلتزام الناقلة بالاستثمار في تحسين تجربة العملاء فضلاً عن إلتزامها بالابتكار وتنمية شبكتها المتنوعة.

وقالت ديانا سينكلير، نائب الرئيس لتجربة الطيران في فلاي دبي: "يسعدنا أن نتلقى هذا التقدير مرة أخرى والذي يعترف بإلتزامنا بالابتكار المستمر وتوفير تجربة عملاء مميزة سواء في الأجواء أو على الأرض. على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، نقلنا أكثر من 100 مليون مسافر وبقينا ملتزمين بتوفير تجربة سفر موثوقة وممتعة من خلال توسيع أسطولنا وشبكتنا وتوفير راحة إستثنائية للمسافرين، سواء في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية".

وأضافت سينكلير: "تجاوزنا النمط التقليدي لفئات شركات الطيران، ومكّننا برنامجنا لتحديث الأسطول وإفتتاح المكاتب الخاصة بإنجاز إجراءات السفر لدرجة الأعمال والصالة الجديدة لدرجة الأعمال في المبنى رقم 2 في دبي، تأكيد سمعتنا بتوفير تجربة سفر مميزة لمسافرينا. ويعكس احتفاظنا بتصنيف (أبيكس) إلتزامنا بإزالة حواجز السفر وتسهيل تدفقات حركة التجارة والسياحة تعزيزاً لمكانة دبي كمركز عالمي للطيران."

ومن جهته قال الدكتور جو ليدر، الرئيس التنفيذي لرابطة أبيكس: "التميز هو ما يميز فلاي دبي، التي حصلت على تصنيف أبيكس المرموق من فئة أربع نجوم كأفضل شركة طيران رئيسية لعام 2025 بناءً على تقييمات المسافرين التي تم التحقق منها عبر (تربليت) تطبيق إدارة السفر رقم واحد في العالم، بعد تجربة أحدث درجة الأعمال على متن طائرة بوينغ 737 ماكس بنفسي، أعجبت حقًا - وخاصةً بسماعات الرأس بخاصية البلوتوث المتكاملة، مما وضع معياراً جديداً للإتصال أثناء الرحلة وراحة المسافر كما أن تصميم مقصورتها المتطور يؤكد إلتزامها الثابت بالابتكار. تجسد فلاي دبي مستقبل السفر الجوي، وبالنيابة عن أبيكس، نهنئها على هذا التقدير المستحق".

تستند جوائز أبيكس لشركات الطيران ذات الأربع نجوم إلى تعليقات وأفكار محايدة من طرف ثالث تم جمعها من خلال رابطة أبيكس مع تربليت وهو تطبيق تنظيم السفر الأعلى تصنيفاً في العالم.