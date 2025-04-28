فلاي دبي توسع شبكتها الموسمية لصيف 2025 لتشمل 11 وجهة

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق شبكة صيفية موسمية موسعة لهذا العام تضم أكثر من 10 وجهات موسمية، لتمنح المسافرين تجارب سفر مميزة واستثنائية لأبرز الوجهات السياحية العالمية بدءاً من 4 يونيو ويشمل وجهتين جديدتين أنطاليا على الريفييرا التركية و العلمين على الساحل الشمالي لمصر.

وستشغل الناقلة رحلاتها اليومية إلى مطار أنطاليا الدولي (AYT) ابتداءً من 05 يونيو وإلى مطار العلمين الدولي (DBB) اعتباراً من 21 يونيو. ومع اضافة هاتين الوجهتين يمكن لمسافري فلاي دبي استكشاف سحر البحر الأبيض المتوسط من شواطئ تركيا الخلابة إلى المنتجعات المتألقة في شمال مصر.

ويعتبر موسم الصيف لهذا العام مميز كما يمكن للمسافرين الراغبين في قضاء عطلات صيفية مميزة واستكشاف وجهات شهيرة مثل باتومي وبودروم و دوبروفنيك و ميكونوس و أولبيا وتيفات و طرابزون و سانتوريني.

ولتلبية الطلب المتزايد خلال فترة عيد الضحى تبدأ فلاي دبي عملياتها الصيفية الموسمية في وقت مبكر لهذا العام مع انطلاق أول رحلة في بداية يونيو، وسيتم تشغيل هذه الوجهات باستخدام أسطول حديث ، والذي يتضمن أحدث طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بالإضافة إلى الطائرات التي خضعت مؤخرًا لعمليات إعادة تجهيز شاملة.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "شهدنا نموًا متسارعًا في الطلب على السفر إلى وجهاتنا الموسمية عاماً بعد عام. ويأتي توسيع شبكتنا الصيفية هذا العام ليؤكد إلتزامنا المستمر بتلبية تطلعات مسافرينا من خلال تقديم المزيد من الخيارات. ونحن واثقون أن العلمين وأنطاليا ستكونان من الوجهات المفضلة لدى المسافرين من دبي وعبر شبكتنا. وستكون هذه الوجهات الموسمية الممتدة من يونيو وحتى سبتمبر من بين الاعلى طلبا مثل جورجيا و المالديف وسريلانكا و تنزانيا و تايلاند."

وسجلت فلاي دبي زيادة بنسبة 20٪ في عدد المسافرين على درجة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الدرجة. وتتوقع الناقلة إستمرار هذا النمو خلال موسم الصيف أيضاً، مدعومًا بإطلاق مكاتب إنجاز إجراءات السفر لدرجة الأعمال وصالة فلاي دبي لدرجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

ومع انضمام أنطاليا إلى شبكة فلاي دبي، ترتفع وجهات فلاي دبي في تركيا إلى ست وجهات، وهي: أنقرة وبودروم ومطار إسطنبول ومطار صبيحة و طرابزون أنطاليا. مما يعكس التزامنا بتوسيع وجهاتنا في السوق التركي الحيوي.

كما تعد فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة يومية من دبي إلى العلمين، وتعد الوجهة السياحية الجديدة على الساحل الشمالي في مصر، مما يعزز الربط الجوي بين الإمارات وأبرز الأسواق السياحية الناشئة في المنطقة.