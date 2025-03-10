2400 كادر جديد بـ«فلاي دبي» في 4 سنوات

عززت شركة فلاي دبي أنشطة التوظيف خلال 2024 لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للشركة، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في الشركة ليصل إلى 6089 موظفاً، مقارنة مع 5545 موظفاً في 2023، أي بزياد 544 موظفاً جديداً خلال العام 2024 في مختلف أقسام ودوائر الشركة من الطيارين وأطقم الطائرات والمهندسين وغيرهم، بنسبة نمو 9.8%.

وتشير بيانات الناقلة إلى أن حملة التوظيف المستمرة التي تقوم بها فلاي دبي منذ 4 سنوات بعد تجاوز تبعات «كوفيد 19» ساهمت في ارتفاع أعداد الموظفين بالتوازي مع التوسعات التي تقوم بها الناقلة، سواء من حيث عدد الوجهات أو حجم الأسطول.

وأظهرت التقارير المالية للناقلة أن إجمالي عدد موظفي الناقلة ارتفع من 3682 موظفاً في 2021 إلى نحو 6089 في 2024، أي بزيادة نحو 2407 موظفين خلال 4 سنوات، بنمو 65.3%، الأمر الذي جاء بالتوازي مع نمو شبكة الناقلة التي ارتفعت من 90 وجهة في 2021 إلى 131 وجهة بنهاية العام 2024 مع إضافة نحو 41 وجهة جديدة، بينما ارتفع حجم أسطول الناقلة من 59 طائرة إلى نحو 88 طائرة خلال نفس الفترة.

وأسهمت توسعات فلاي دبي في تحسين ربط دبي مع العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك وجهات جديدة في أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يعكس قدرة الناقلة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق استدامة في عملياتها.

وأظهرت فلاي دبي التزاماً كبيراً في تعزيز التنوع بين موظفيها من خلال استقطاب مواهب محلية ودولية، واهتمت الشركة بتطوير برامج تدريبية متقدمة تضمن تأهيل الموظفين بما يتماشى مع أحدث معايير صناعة الطيران، ومن المتوقع أن تتواصل معدلات نمو التوظيف في النقلة في ظل التوقعات باستلام طائرات جديدة وفتح وجهات جديدة، لا سيما مع تشغيل منشأة التدريب المتكاملة خلال العام الجاري، والتي كشفت عنها الناقلة في وقت سابق بقيمة 56 مليون دولار، والتي تضم ست حظائر لمحاكاة الطيران بطاقة استيعابية تزيد على 43 ألف ساعة تدريب سنوياً.

وحصلت الشركة على اعتماد (CAR 147) لتأهيل وتدريب مهندسي وفنيي صيانة الطائرات، ما يتيح لها تصميم برامج تدريب متخصصة تلبي احتياجاتها التشغيلية. وبهذا الإنجاز، أسست الناقلة لبنية تحتية تعليمية تدعم استدامة نموها، وتشكل قاعدة قوية لتوسيع قدراتها في مجال الصيانة والهندسة.

ولم يقتصر توسع فلاي دبي على زيادة عدد الموظفين فقط، بل امتد أيضاً إلى تحسين الكفاءة التشغيلية عبر استخدام تكنولوجيا متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتسهيل العمليات وتحسين تجربة العملاء. كما تسعى الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسيتها في سوق الطيران الإقليمي والدولي، حيث تعتبر التحسين المستمر لخدمات العملاء جزءاً أساسياً من استراتيجيتها.