19 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر

36.7 مليار درهم الإيرادات بزيادة 12 %

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن نتائجه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ صافي الربح 19 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% لتصل إلى 23.4 مليار درهم، على الرغم من انخفاض التحصيلات.

وحقق البنك إيرادات بقيمة 36.7 مليار درهم، مع استمرار زخم النمو القوي للمجموعة في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول في جميع الدول والقطاعات والمنتجات، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بنمو متميز في القروض، وهو ما عوض إلى حد كبير تأثير خفض أسعار الفائدة.

وشهد الإقراض نمواً قياسياً وغير مسبوق بلغ 99 مليار درهم (19%) في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدعوماً بالطلب المحلي والدولي القوي، ونمت الودائع بواقع 94 مليار درهم (14%) في التسعة أشهر الأولى، مدعومة بزيادة بلغت 56 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

الأرباح الفصلية

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً تتخطى التوقعات في الربع الثالث، مدعوماً بنمو ملحوظ في الدخل من غير الفائدة وارتفاع معتدل في دخل الائتمان رغم تأثيرات خفض أسعار الفائدة، بينما يواصل البنك توسيع حضوره في الأسواق الآسيوية من خلال استثمارات استراتيجية في الهند، سجل البنك صافي ربح بلغ 6.4 مليارات درهم في الثلاثة أشهر بين يوليو وسبتمبر، بزيادة 23% على أساس سنوي، بحسب القوائم المالية المنشورة على سوق دبي المالي، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى 5.8 مليارات درهم، وفق بيانات «بلومبيرغ».

كما ارتفع صافي دخل الفائدة 6% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها إلى نحو 9 مليارات درهم، مقارنة بـ8.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وواصل «الإمارات الإسلامي» زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.2 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

كما استمرت السعودية بإحراز أداء استثنائي، حيث شهد الإقراض نمواً بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى.

وقد أسهمت منصة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الأصول المدارة للمجموعة لتصل إلى 53 مليار دولار (195 مليار درهم)، ما عزز عروض ومزايا منتجات المجموعة واستراتيجية إدارة الثروات.

ويشكل الاستثمار الاستراتيجي في الحضور الإقليمي الواسع للمجموعة وكذلك مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي عاملاً رئيسياً في دفع نمو الدخل الذي عوض إلى حد كبير تأثير أسعار الفائدة المنخفضة.

وشكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات 35% من حصة السوق، ليصبح في صدارة مصدري بطاقات الائتمان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وواصل بنك الإمارات دبي الوطني السعودية أداءه المتميز، حيث نما الإقراض بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى من العام 2025، ومن المتوقع افتتاح فرعين آخرين بحلول نهاية العام ليصل عدد الفروع الإجمالي إلى 23.

صفقة «آر بي إل»

وفي 18 أكتوبر الجاري، أبرم البنك اتفاقية اكتتاب في الأسهم مع بنك «آر بي إل» للاستحواذ على حصة 60%، وذلك من خلال إصدار أسهم تفضيلية بقيمة إجمالية تبلغ 268.5 مليار روبية هندية (3 مليارات دولار).

وفي إطار هذه الصفقة سيطلب من بنك الإمارات دبي الوطني طرح عرض اكتتاب ملزم للمساهمين الحاليين بعد استلام الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية على المعاملة.

كما سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج فروعه الثلاثة الحالية في الهند مع بنك آر بي إل في الوقت المناسب، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

هشام القاسم

نمو متميز

وحقق الإقراض نمواً قياسياً بلغ 99 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين أننا نواصل زيادة حصتنا في سوق دولة الإمارات وعبر أسواقنا الرئيسية الأخرى.

وكما واصل «الإمارات الإسلامي» زخم نموه اللافت والذي انعكس من خلال تحقيق أرباح قياسية بقيمة 3.2 مليارات درهم قبل الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، ما يبرز مكانته قوة مصرفية إسلامية في دولة الإمارات تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.

كما أنه من دواعي سرورنا أننا استكملنا بنجاح إبرام اتفاقية تمويل طائرات بقيمة 350 مليون دولار لطيران الإمارات، بهدف دعم جهود الشركة في تسليم طائرتين من طراز بوينغ777-200LRF، ما يعزز استراتيجية توسيع ونمو أسطول مجموعة طيران الإمارات للشحن الجوي.

شاين نيلسون

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 8% في الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة القياسية في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة.

ويعد استثمارنا في بنك «آر بي إل»RBL دليلاً راسخاً على ثقتنا في اقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي، ويتماشى مع طموحاتنا لتعميق حضور بنك الإمارات دبي الوطني في الأسواق الرئيسية.

باتريك ساليفان

وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 25.5 مليار درهم، ما يعكس نمواً قوياً ومرناً في الدخل في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

نظرة مستقبلية

أظهر الاقتصاد غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بفضل المستويات المرتفعة للإنفاق على المشاريع من القطاعين العام والخاص، والإنفاق الاستهلاكي القوي، وبيئة السياسات المحلية الداعمة.

وواصلت المعاملات العقارية في دبي زخم نموها بينما يشهد نمو الأسعار تراجعاً على أساس سنوي. وفي المملكة العربية السعودية، يدعم الإنفاق الحكومي المكثف النمو، في حين لا يزال النشاط غير النفطي يحافظ على زخمه عند مستوى مرتفع.

يستمر وضع مصر الخارجي في التحسن بينما تسهم السياسة النقدية في تركيا في كبح جماح التضخم.