«الإمارات دبي الوطني» يستضيف النسخة الثانية من «برنامج الجيل القادم» بالتعاون مع شركاء عالميين

استضاف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، النسخة الثانية من «برنامج الجيل القادم» الذي تنظمه إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بالتعاون مع شركتي «برايس ووترهاوس كوبرز» و«فيزا».

تشهد الإمارات تدفقاً غير مسبوق لأصحاب الثروات الطائلة، ما يؤكد مكانة الدولة وجهة مميزة للمستثمرين والمواهب. وقد استقطبت الدولة على مدار السنوات الماضية رؤوس الأموال الخاصة بفضل بنيتها التحتية العالمية، وأطرها التنظيمية الداعمة للأعمال، بالإضافة إلى عقاراتها الممتازة.

يأتي هذا البرنامج في وقتٍ محوري تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تزايداً ملحوظاً في انتقال الثروة بين الأجيال، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمة الثروات المنقولة تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع تأثير التكنولوجيا على عملية الانتقال هذه، تسعى العديد من العائلات للحصول على الاستشارة والتوجيه في مجال تخطيط الإرث، ومعالجة التعقيدات المرتبطة بالأصول المتنوعة، والهياكل التنظيمية، والأطر القانونية وغيرها. ومع تزايد الحاجة إلى سياسات الحوكمة العائلية الفعالة، وخطط التوريث، وتنمية القدرات القيادية، تركز إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني على تزويد الجيل القادم من قادة الشركات بالمعرفة والرؤى والعلاقات اللازمة لمواصلة إرث عائلاتهم.

انعقدت النسخة الثانية من «برنامج الجيل القادم» تحت عنوان «من الإرث إلى القيادة»، وقدم فيها البنك - بالتعاون مع «برايس ووترهاوس كوبرز» - رؤى قيمة وعروضاً تقديمية لقادة الأعمال المستقبليين حول مجموعة من المواضيع شملت أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية، وكيفية التحول إلى عضو فعال في مجلس الإدارة، وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشكل «برنامج الجيل القادم» ركيزة أساسية لالتزامنا بدعم عملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية وعائلاتهم. ومن خلال بناء علاقات وطيدة معهم، نقدم قيمة ملموسة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، ونساعد خلفاءهم على امتلاك الأدوات الأساسية لمواكبة المشهد العالمي المتطور. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» وتميز «فيزا» في مجال أسلوب الحياة، فإننا نساهم في إرساء معيار جديد للريادة الفكرية وتجارب العملاء في المنطقة».

يعتبر «برنامج الجيل القادم» من المبادرات الرائدة التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني بهدف حماية وتعزيز ثروات عملائه من ذوي الملاءة المالية العالية وشركاتهم، ويتماشى تماماً مع استراتيجية إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك.