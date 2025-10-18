بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على حصة الأغلبية في بنك "آر بي إل" الهندي

وافق مجلسا إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «آر بي إل» الهندي المحدود على إبرام اتفاقيات نهائية لاستحواذ «الإمارات دبي الوطني» على حصة مسيطرة في «آر بي إل» من خلال ضخ رأس مال أولي بما يقارب 3 مليارات دولار.

وتؤكد الصفقة المقترحة على التزام «الإمارات دبي الوطني» طويل الأمد تجاه السوق الهندية، وهي صفقة تعد الأولى من نوعها في قطاع الخدمات المالية الهندية باعتبارها أكبر استثمار أجنبي مباشر على الإطلاق في قطاع الخدمات المالية الهندية، كما تعد أكبر جمع للأموال السهمية على الإطلاق في القطاع المصرفي الهندي، وأكبر جمع للأموال من خلال الإصدار التفضيلي من قبل شركة مدرجة في الهند، وأول استحواذ على حصة الأغلبية في بنك هندي مربح من قبل مصرف أجنبي.

وسيتم الاستثمار المقترح من خلال إصدار تفضيلي يصل إلى 60 % وسيخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى. وكجزء من هذه الصفقة، سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً عرض اكتتاب إلزامي مفتوح لشراء حصة تصل إلى 26 % من المساهمين العامين في «آر بي إل»، وفقاً لأنظمة الاستحواذ الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية.

كما وافق مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك «آر بي إل» على دمج فروع بنك الإمارات دبي الوطني في الهند مع بنك «آر بي إل» وفقاً لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي. ومن المتوقع أن يكتمل هذا الاندماج بعد تنفيذ الإصدار التفضيلي في بنك «آر بي إل».

ويعكس هذا الاستثمار ثقة بنك الإمارات دبي الوطني في القطاع المالي سريع النمو في الهند، مما يعزز الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن الممر الاقتصادي الهندي والشرق الأوسط وأوروبا ويمثل فصلاً مهماً في الشراكة الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات.

وتجمع هذه الصفقة بين قاعدة رأس المال القوية لبنك الإمارات دبي الوطني وحضوره الإقليمي مع حضور بنك «آر بي إل» الراسخ وانتشاره الواسع في جميع أنحاء الهند. وسيعزز هذا التمويل بشكل كبير الميزانية العمومية لبنك «آر بي إل»، كما سيدعم نسبة الشق الأول من رأس ماله، ويتيح رأس مال متنامي طويل الأجل، مما يمكن البنك من ترسيخ امتياز الودائع وتوسيع نطاق حضوره من خلال التوسع المنضبط في شبكة الفروع.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعد استثمارنا في بنك «آر بي إل» دليلاً راسخاً على ثقتنا في اقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي. وتجمع هذه المواءمة الاستراتيجية بين الامتياز المحلي المتنامي لبنك «آر بي إل» وحضور بنك الإمارات دبي الوطني الواسع وخبرته المالية الإقليمية، مما يوفر منصة فريدة للنمو والابتكار. ومن شأن تعزيز حضور بنك الإمارات دبي الوطني في الهند، من خلال شركة راسخة مثل بنك «آر بي إل»، أن يُكمّل خدمة بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء الذي يزاولون عملياتهم التشغيلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا. ونتطلع إلى دعم الشركات الهندية والتجارة والمشاريع وغيرها من الفرص في جميع أنحاء المنطقة من خلال الاستفادة من شبكتنا.