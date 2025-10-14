«الإمارات دبي الوطني» يدرج سندات بمليار يوان في ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات بقيمة مليار يوان صيني (ما يعادل 140 مليون دولار) صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقد تم إصدار السندات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني والبالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، وهي سندات بعائد سنوي قدره 2.40% وتستحق في عام 2028. ويمثل هذا الإصدار خطوة مهمة تعيد البنك إلى سوق «ديم سوم»، ما يتيح للمستثمرين العالميين الوصول إلى سندات مقومة بالرينمينبي خارج الأراضي الصينية الرئيسية. ويسهم هذا الإصدار في تنويع مصادر تمويل البنك، ويعكس ثقة المستثمرين بالسندات عالية الجودة الصادرة عن المؤسسات المالية الإماراتية.

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني في ناسداك دبي إلى 5.4 مليارات دولار حالياً وموزعة على تسعة إصدارات، ما يعزز مكانة البنك الريادية بين المؤسسات المالية في الدولة لناحية نشاط الإدراجات. كما يسلط الضوء على نمو الروابط بين دبي والأسواق الآسيوية من خلال السندات المقومة بالرينمينبي، والتي تضطلع بدور متزايد في أسواق رأس المال العالمية.

وقرع هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا إصدار سندات جديدة أخرى تستجيب للطلب النشط على السندات المقومة بالرنمينبي خارج الجزء القاري من جمهورية الصين الشعبية. ويؤكد هذا الإصدار الجديد تركيزنا الاستراتيجي على توفير قيمة مضافة لعملائنا، بدعم من التدفقات الرأسمالية الكبيرة إلى الدولة ومجموعة منتجات جذابة تلبي تطلعاتهم وتفضيلاتهم. وتعد ناسداك دبي المنصة المثالية لإدراج إصداراتنا، نظراً لسمعتها الدولية المرموقة وإطارها التنظيمي الاستثنائي. معاً نساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً».

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تواصل بورصة دبي الدولية أداء دورها المحوري في تمكين الجهات المصدرة في دولة الإمارات من الوصول إلى المستثمرين العالميين عبر منصتها المتقدمة والموثوقة. ويبرز إدراج سندات ديم سوم المقومة بالرينمينبي من قبل بنك الإمارات دبي الوطني الجاذبية المتنامية للبورصة، وقدرة المؤسسات الرائدة على تنويع مصادر التمويل عبر عملات وأسواق متعددة. علاوة على ذلك، يعزز هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق رأس المال وأدوات الدين، ويوسع نطاق الفرص المتاحة للمستثمرين الدوليين».

تصل القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 140 مليار دولار، ما يرسخ مكانة البورصة مركزاً محورياً لإدراج أدوات الدخل الثابت في المنطقة.