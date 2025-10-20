سهم بنك آر.بي.إل الهندي يسجل أعلى مستوى في 5 سنوات بعد استثمار من الإمارات دبي الوطني

صعد سهم آر.بي.إل الهندي إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات بعد أن أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن استثمار بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك الهندي، وسط رهانات على أن الصفقة ستعزز اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي في البلاد بعد تخفيف اللوائح التنظيمية.

ويقول محللون إن الصفقة الأكبر من خارج البلاد في القطاع المالي الهندي، والتي رفعت أسهم القطاع بأكمله، تعكس اتجاهاً جديداً ليس فقط للبنك بل أيضاً للقطاع المصرفي بالبلاد بشكل أوسع.

وبموجب الصفقة التي أعلن عنها البنك الهندي يوم السبت، سيستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 60 % في آر.بي.إل من خلال إصدار تفضيلي بسعر 280 روبية للسهم، بخصم 6.5 بالمئة عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.

وأعلنت إدارة البنك الأحد أن عرضاً عاماً مفتوحاً للأسهم من الجمهور سيسبق الإصدار التفضيلي.

أكد محللو (سي.إل.إس.إيه) أن الصفقة «تاريخية» بالنسبة لشركة خدمات مالية في الهند، مشيرين إلى أن فوائد الاستثمار ستتجلى على المدى البعيد.

وقال محللو سيتي بنك إن الصفقة تمثل خطوة إيجابية للقطاع المالي عموماً، وتعكس تزايد الاهتمام الأجنبي بالبنوك الهندية.

وجرى الإعلان عن صفقات عابرة للحدود بقيمة ثمانية مليارات دولار في القطاع المالي الهندي بين يناير وسبتمبر وسط تخفيف القيود التنظيمية.

وذكرت رويترز في يونيو أن بنك الاحتياطي الهندي يبدي استعداداً أكبر للسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار في البنوك الهندية.

وقال محللون في إمكاي جلوبال إن الصفقة، التي لا تزال بانتظار الموافقات التنظيمية والحكومية، قد ترفع صافي ثروة البنك الهندي إلى 5.12 مليارات دولار من 1.82 مليار دولار، مع إتاحة الفرص للنمو العضوي من خلال أصول مضمونة للأفراد والشركات.

وارتفع سهم آر.بي.إل سبعة بالمئة إلى 321.30 روبية، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، وتضاعف سعر السهم حتى الآن هذا العام، مقارنة بارتفاع 15 % في المؤشر الفرعي للبنوك الخاصة.