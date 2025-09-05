اتفاقية تمويل بين «الإمارات دبي الوطني» وطيران الإمارات

وقع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية تمويل طائرتين بقيمة 350 مليون دولار (1.28 مليار درهم) مع طيران الإمارات. وبحسب بيان صحفي صادر أمس، يدعم هذا التسهيل التمويلي تسلم الناقلة طائرتي شحن من طراز بوينج 777-200LRF طويلة المدى، ويدعم استراتيجية «الإمارات للشحن الجوي» الرامية لتوسيع أسطولها ونموه، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

نقطة تحول

وتعليقاً على الاتفاقية، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في تدوينة على منصة «إكس»: «يشكل هذا اليوم نقطة تحول نوعية بتوقيع اتفاقية بين بنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات، لتمويل صفقة شراء طائرتي شحن جديدتين.

ويجمع هذا التعاون بين اثنتين من أكبر مؤسساتنا الوطنية، ومن شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع لدعم مستقبل قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما يؤكد التزامنا بنمو مستدام يخلق قيمة طويلة الأمد لاقتصادنا ومجتمعنا ويسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ونمو الناتج المحلي الإجمالي».

شراكة تمويلية

وتشكل هذه الصفقة أول شراكة تمويلية مخصصة لطائرات الشحن بأسلوب الرهن العقاري بين بنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات، والتي تم تأمينها بعد عملية تنافسية، وتأتي امتداداً للشراكة طويلة الأمد القائمة بين المؤسستين.

وبالنسبة لطيران الإمارات، تمثل هذه الصفقة المرة الأولى التي تستخدم فيها هيكلاً تمويلاً مباشراً للطائرات بأسلوب يشبه الرهن العقاري، دون الحاجة إلى إنشاء شركة خارجية تقليدية ذات غرض خاص، ما يوضح التحول الاستراتيجي للناقلة نحو تبني أساليب تمويل أكثر مرونة وانسيابية.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بهذه المناسبة: إن هذا التمويل المهم لطيران الإمارات يعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بدعم القطاعات المحورية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.

من جانبه، قال مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات: إن طيران الإمارات تتمتع بسجل تمويلي قوي وقدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر التمويل، مؤكداً الحرص على تطوير أساليب مبتكرة لاستراتيجيتها التمويلية على المدى الطويل، لافتاً إلى أن هذه الصفقة المهمة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعد أول تمويل لطيران الإمارات بضمان طائرة مع البنك.