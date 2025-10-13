طيران الإمارات ترسخ صدارة الطائرات العريضة عالمياً

تواصل طيران الإمارات ترسيخ موقعها للطائرات عريضة البدن في سماء العالم، وتمتلك طيران الإمارات 264 طائرة عريضة البدن في الخدمة، لتحتفظ بمركز الريادة عالمياً أمام شركات كبرى مثل يونايتد إيرلاينز (227 طائرة)، والخطوط القطرية (199 طائرة)، ودلتا إيرلاينز (176 طائرة)، والخطوط الجوية التركية (154 طائرة).

وتعد الطائرات العريضة، أو «ثنائية الممر»، العمود الفقري للرحلات العابرة للقارات والمحيطات، إذ تنقل أعداداً ضخمة من الركاب والشحن في آن واحد، وتشكل رمزاً لقدرة الناقلات الوطنية على توسيع حضورها الجغرافي.

وفي هذه المنافسة العالمية، بنت طيران الإمارات نموذجها التشغيلي على أسطول عريض بالكامل يربط بين أكثر من 140 وجهة من مركزها في دبي، لتصبح بوابة العالم بين الشرق والغرب.

تشغل طيران الإمارات اليوم مزيجاً من طائرات A380 العملاقة وبوينغ 777 بمختلف طرازاتها، إضافة إلى طائرات الجيل الجديد مثل إيرباص A350-900 التي بدأت الانضمام إلى الأسطول أخيراً، إلى جانب طلبات مستقبلية تشمل بوينغ 787 دريملاينر و777-9، ما يؤكد استمرار استراتيجية الناقلة القائمة على التوسع المدروس والهيمنة على سوق الرحلات الطويلة.

وبحسب بيانات ch-aviation، تمتلك طيران الإمارات 92 طائرة من طراز A380 و118 من 777-300ER، إضافة إلى طلبيات ضخمة تشمل 170 طائرة 777-9 قيد التسليم.

هذا التنوع يمنح الناقلة مرونة تشغيلية عالية، تسمح لها بتخصيص الطراز المناسب لكل وجهة حسب الطلب، مع الحفاظ على أعلى مستويات الراحة للمسافرين.

ومع تصدرها الواضح، هناك شركات مثل يونايتد إيرلاينز ودلتا في الولايات المتحدة تواصل تعزيز أسطولهما عبر طائرات الجيل الجديد مثل 787 دريملاينر وA350، مدعومتين بقدرات صيانة محلية ضخمة واستراتيجيات خفض الانبعاثات.

كما تستعد الخطوط القطريةلاستقبال بوينغ 777X لتوسيع شبكتها العابرة للقارات، في حين تواصل تطوير تجربة مقصورتها الشهيرة «Qsuite»، لتبقى منافساً شرساً في الفئة الفاخرة من السفر الجوي.

وفي الجهة الأخرى، تضع الخطوط التركية نصب عينيها هدف تجاوز 250 طائرة عريضة البدن قبل نهاية العقد الحالي، مع طلبيات ضخمة من «إيرباص» و«بوينغ» تشمل أكثر من 200 طائرة طويلة المدى، ما يجعلها الأسرع نمواً في أوروبا وآسيا الوسطى.

وتتجه الناقلة الإماراتية نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

فالطائرات الحديثة من طراز A350-900 بدأت بالفعل بالتحليق إلى وجهات مثل بالي ولشبونة، مع استهلاك وقود أقل بنسبة 25 % مقارنة بالجيل السابق.

كما تستعد الشركة لاستلام بوينغ 787-9 بحلول عام 2026 لتخدم الوجهات المتوسطة المدى، ما يسمح بإعادة توجيه طائرات A380 نحو المطارات ذات السعة المحدودة مثل لندن وسيدني ونيويورك.