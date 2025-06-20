طيران الإمارات تتصدر قائمة أطول رحلات الـ A380 في العالم

تحلّق «طيران الإمارات» في صدارة مشغلي طائرة إيرباص A380 عالمياً، بعدما سجّلت رحلتها من أوكلاند إلى دبي كأطول رحلة بلا توقف على متن هذا الطراز، بمدة زمنية بلغت 17 ساعة و25 دقيقة، وفقاً لأحدث تصنيفات الرحلات الطويلة المجدولة خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر.

وتواصل «طيران الإمارات» ترسيخ موقعها في سوق الرحلات بعيدة المدى، حيث تشغل 5 من أطول عشر رحلات بلا توقف حول العالم باستخدام طائرات A380، متقدمة بذلك على سائر شركات الطيران من حيث عدد الرحلات الطويلة ضمن هذا التصنيف.

وتبدأ قائمة أطول 10 رحلات لطائرة A380 برحلة طيران الإمارات من أوكلاند إلى دبي، والتي تستغرق 17 ساعة و25 دقيقة، متربعةً على رأس الترتيب العالمي.

وتليها مباشرة رحلة شركة كانتاس الأسترالية من دالاس/فورت وورث إلى سيدني بزمن طيران يبلغ 17 ساعة و15 دقيقة.

في المركز الثالث والرابع، تعود «طيران الإمارات» بقوة عبر رحلتيها من دبي إلى هيوستن ومن دبي إلى لوس أنجلوس، وكلتاهما تستغرق 16 ساعة و20 دقيقة، لتؤكد حضورها القوي في السوق الأمريكي، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب كانتاس مجدداً عبر رحلتها من لوس أنجلوس إلى سيدني، والتي تستغرق 15 ساعة و55 دقيقة.

وتتبعها في المركز السادس رحلة «طيران الإمارات» من دبي إلى سان فرانسيسكو، بزمن يبلغ 15 ساعة و50 دقيقة.

وفي المركز السابع، نجد رحلة الخطوط الكورية «كوريا إير» وأسيانا من نيويورك (JFK) إلى سيؤول إنشيون، بزمن طيران يبلغ 15 ساعة و40 دقيقة، ثم تأتي رحلة أخرى لكانتاس من لوس أنجلوس إلى سيدني في المركز الثامن بزمن قدره 15 ساعة و20 دقيقة.

وتستعيد «طيران الإمارات» موقعها في المركز التاسع من خلال رحلتها من دبي إلى ساو باولو، بزمن قدره 15 ساعة و10 دقائق، مؤكدةً بذلك انتشارها العالمي حتى في أمريكا الجنوبية.

وتُختتم القائمة في المركز العاشر برحلة الخطوط الجوية القطرية من سيدني إلى الدوحة، والتي تستغرق 15 ساعة.

ويعكس هذا الحضور البارز لطيران الإمارات في قائمة الرحلات الأطول استراتيجية الناقلة في ربط العالم من خلال مركزها في دبي، ويبرز مدى قدرتها التشغيلية على إدارة رحلات طويلة بأعلى معايير الكفاءة عبر أكبر أسطول A380 في العالم.

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