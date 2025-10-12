11.4 % حصة طيران الإمارات من السعة المقعدية للرحلات الدولية المغادرة بالمنطقة

تواصل طيران الإمارات تعزيز مكانتها الريادية في سوق الطيران الإقليمي والدولي، حيث استحوذت الناقلة على نحو 11.4% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية المغادرة من منطقة الشرق الأوسط خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يعادل 3.2 ملايين مقعد من إجمالي 37 مليون مقعد تمت جدولتها عبر جميع رحلات شركات الطيران في المنطقة.

وتعكس الحصة الكبيرة لطيران الإمارات الدور المحوري للناقلة في ربط المنطقة ببقية أنحاء العالم، مؤكدة مكانتها كلاعب أساسي في صناعة النقل الجوي الإقليمية والعالمية.

ويرى مراقبون أن نسبة 11.4% من السعة المقعدية الإقليمية التي تستحوذ عليها طيران الإمارات على الرحلات الدولية تعكس ثقة السوق بالعلامة التجارية للناقلة، وقوة أسطولها، وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على الرحلات طويلة المدى، وخاصة إلى أوروبا، وأمريكا وأستراليا.

وسيسهم استمرار دعم طيران الإمارات لأسطولها الحديث، بما يشمل طائرات A350 في زيادة حصة الناقلة في السعة المقعدية الدولية خلال السنوات المقبلة، ما يعزز من مكانتها كخيار مفضل للمسافرين الباحثين عن تجربة سفر متكاملة تجمع بين الرفاهية والكفاءة التشغيلية العالية. كما أن الاستثمار في تكنولوجيا الطيران المستدامة يعزز سمعة الناقلة بيئياً، ويجعلها جزءاً من الرؤية العالمية للتحول نحو النقل الجوي الأخضر.

وتُسيّر الناقلة رحلاتها إلى نحو 150 مدينة حول العالم. كما عززت شبكة شراكاتها لتصل إلى 33 اتفاقية تبادل للرموز و118 اتفاقية إنترلاين، ما وفّر لعملائها إمكان الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1750 وجهة خارج شبكتها المباشرة.