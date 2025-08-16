مؤشرات الأسواق العربية تتباين في ثاني أسابيع أغسطس

تباينت مؤشرات الأسواق العربية في الأسبوع الثاني من أغسطس، في حين ضغطت تراجعات القطاعات الكبرى على المؤشر العام في السعودية ومصر، إذ سجلت محصلة أسبوعية حمراء، وسط انخفاض أحجام وقيم التداول وتراجع رأس المال السوقي.

في المقابل، تمكنت بورصات الكويت وقطر ومسقط والبحرين من تسجيل مكاسب متباينة، مدعومة بمكاسب في أسهم قيادية ونشاط ملحوظ في أحجام وقيم التداول.

أغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6125.96 نقطة، منخفضاً بـ0.37% في 5 جلسات. وتصدر سهم «سكون تكافل» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 15.08%.

وارتفعت أسهم تعليم القابضة 11.5%، وتكافل الإمارات 7.5%، والخليج للملاحة 7.1%، وأملاك للتمويل 5.06%، وسالك 4.3%، والاستشارات المالية الدولية 2.6%.

وتراجعت أسهم طلبات 6.06%، وبي إتش إم كابيتال 6.02%، والصناعات الوطنية القابضة 4.9%، وسوق دبي المالي 4%، والوطنية الدولية القابضة 3.85%، واكتتاب القابضة 3%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10221.71 نقطة منخفضاً بـ0.87% خلال أسبوع.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أسمنت الخليج 33.7%، وأم القيوين للاستثمارات 31.85%، والشارقة للأسمنت 15.9%، ورابكو للاستثمار 15.8%، وإي سفن - أذونات 10.8%، فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 18.8%، وأريد 8.9%، وفودكو الوطنية 5.6%، وبريسايت 5.56%، والاتحاد للتأمين 4.8%.

السعودية

وسجل المؤشر السعودي تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.88%، مع انخفاض القطاعات الكبرى وتراجع حركة التداولات، ليغلق عند مستوى 10,833.59 نقطة، مقارنة مع 10,930.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي الخسائر السوقية 91.22 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي إلى 8.97 تريليونات ريال، وذلك مقارنة مع 9.07 تريليونات ريال، بالأسبوع الماضي.

وبالنسبة لقيمة التداول الأسبوعية، فقد تراجعت إلى 20.83 مليار ريال، مقارنة مع 23.15 مليار ريال بالأسبوع الماضي. وسجلت أحجام التداول تراجعاً إلى 1.21 مليار سهم، مقابل حوالي 1.88 مليار سهم للأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم كيمانول قائمة الأكثر خسارة بتراجع 19.97% تلتها أسهم جاهز 16.87% وتنمية بنسبة 10.30% والمنجم بانخفاض 11.45% والدواء 10.14%.

بينما على الجانب الآخر سجلت أسهم البحر الأحمر ارتفاعاً نسبته 19.79% تلتها أسهم ثمار بنمو 13.30% والإعادة السعودية بنسبة 7.24% وتمكين 7.09% والصقر للتأمين 6.96%.

الكويت

وارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال الأسبوع، ليقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% إلى 9362.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي 1.48%، كما ارتفع مؤشر السوق العام 1.17% إلى 8697.35 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية بختام تعاملات الأسبوع 51.97 مليار دينار، مقارنة مع 51.37 مليار دينار الأسبوع الماضي، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 2.20 مليار سهم، وقيم التداول 467.66 مليون دينار، عبر 129.26 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم ع عقارية قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بارتفاع 15.54%، ويونيكاب 13.94%، وإنجازات 12.82%، وقيوين أ 12.82%، وميزان 10.9%، فيما تصدرت أسهم دلقان ع قائمة التراجعات بانخفاض أسبوعي 34.58%، تلتها أسهم ثريا بـ11.90%، وكفيك 7.78%، ووطنية م ب بتراجع 7.31%، وفنادق 7.30%.

قطر

كذلك سجلت البورصة القطرية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 2.51% مضيفاً 285.1 نقطة، لينهي التعاملات عند 11648.81 نقطة.وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 692.84 مليار ريال، مقارنة 676.28 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.91 مليار ريال، وأحجام التداول 1.44 مليار سهم، عبر 116.92 ألف صفقة منفذة.

وتصدرت أسهم شركة بلدان قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 16.41%، تلتها أسهم استثمار القابضة 8.6%، والسلام العالمية 5.9%، وشركة الفالح التعليمية القابضة 5.8%.

والملاحة القطرية بالنسبة نفسها تقريباً، بينما تصدرت أسهم مجمع شركات المناعي قائمة التراجعات بانخفاض 1.95%، والدوحة للتأمين 1.9%، وقطر للسينما وتوزيع الأفلام 1.7%، وشركة المحار القابضة 1.6%، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة 1.4%.

مسقط

وسجل مؤشر بورصة مسقط مكاسب أسبوعية بنسبة 1.66%، منهياً التعاملات عند 4930.08 نقطة.وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.71%، وصولاً إلى 29.61 مليار ريال.

فيما انخفضت أحجام التداول بنسبة 19.12%، إلى 574.35 مليون ورقة مالية. وتراجعت قيم التداولات 6.62 بالمائة، إلى 121.24 مليون ريال، مقابل 129.84 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وجاءت أسهم مسقط للتأمين على رأس أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً من حيث نسبة تغير سعر السهم، بنمو 20.76% تلتها أسهم سبمكورب صلالة بارتفاع 16.13%، وأس إم إن باور القابضة 15.50%، وأبراج لخدمات الطاقة 9.4%، والعمانية للاتصالات 8.57%.

فيما جاءت سندات ليفا قابلة للتحول الإلزامي على رأس أكثر خمس أوراق انخفاضاً بتراجع 28.57%، تلتها الخليج الدولية للكيماويات 5.26%، ومطاحن صلالة 4.65%، وظفار الدولية للتنمية والاستثمار 3.33%، وظفار للأغذية والاستثمار 2.78%.

البحرين

كما أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس على ارتفاع ملحوظ، حيث صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1,945.89 نقطة.

كما سجل مؤشر البحرين الإسلامي أداءً أقوى بصعود نسبته 2.19% ليصل إلى مستوى 866.92 نقطة. وشهدت جلسات الأسبوع تداولات نشطة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو 1.977 مليون دينار بحريني، فيما بلغ إجمالي حجم التداول حوالي 5.81 ملايين سهم.

وحلت أسهم البحرين الوطنية القابضة على رأس قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 9.56%، تلتها أسهم سوليد بارتفاع 5.19% و GFH بارتفاع 2.5%، فيما تصدرت أسهم بنك البحرين الإسلامي قائمة التراجعات بانخفاض 4.65% تلتها أسهم بيت التمويل الكويتي بتراجع 2.27 ثم ألومنيوم البحرين 1.94%.

بورصة مصر

وفي مصر ، سجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» خسائر أسبوعية بنسبة 0.65% منهياً التعاملات عند 35576.42 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.26% ليغلق عند النقطة 10607.85، وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» ارتفاعاً بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14236.18 نقطة.

وأضاف رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 19.4 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.494 تريليون جنيه. كما ارتفع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية إلى 371.2 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 6.731 مليارات ورقة منفذة على 578 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 323.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.18 مليارات ورقة منفذة على 592 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.