قاد ارتفاعات البورصات العربية.. سوق دبي يتوهج فوق 6110 نقاط لأول مرة منذ يناير 2008

عزز سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.42%، أو ما يعادل 25.3 نقطة، مسجلاً 6111.46 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 16 يناير 2008، رابحاً أكثر من ملياري درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والاتصالات والمرافق العامة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية قوية للبنوك والشركات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.053 تريليون درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 1.055 تريليون درهم بنهاية جلسة الخميس.

وواصل سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» تسجيلاهما قفزات سعرية، حيث سجل سهم إعمار العقارية أعلى مستوى له منذ أبريل 2006 مرتفعاً 1.3% ليغلق عند 15.3 درهماً، مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 246.8 مليون درهم، بينما سجل سهم «إعمار للتطوير» أعلى مستوى له منذ إدراجه في السوق عند 15.25 درهماً، فيما أغلق سهم بنك دبي الإسلامي مرتفعاً بأكثر من 1% عند 9.80 دراهم، ليُسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2006.

وصعدت في سوق دبي أسهم دبي للمرطبات 6.3%، سكون تكافل 5.8%، وبي إتش إم كابيتال 4.76%، وأرامكس 4.3%، فيما انخفضت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 6.8%، والاستشارات المالية الدولية 5.12%، ومصرف السلام السودان 4.99%، ودبي الوطنية للتأمين 2.94%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 148.7 مليون درهم، بجلسة الخميس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 333 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 184.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.04%، إلى 10300.81 نقطة، رابحاً نحو ملياري درهم.

وتصدر «ملتيبلاي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 165 مليون درهم مرتفعاً 0.74% إلى 2.72 درهم، تلاه «فيرتيغلوب»، جاذباً 126.34 مليون درهم، ثم «إي سفن» بسيولة 114.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 14.8%، والخليج اﻻستثمارية 8%، وفيرتيغلوب 5.08%، وبرجيل القابضة 4.86%، في المقابل، تراجعت أسهم أمريكانا للمطاعم 1.8%، وجي أف إتش المالية 1.5%، وجلفار 1.4%، ومجموعة مير 1.4%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي، جاوزت 4 مليارات درهم، في ختام تداولات الخميس، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.195 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 4.199 تريليونات درهم، بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 3.144 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.055 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.25 مليار درهم، موزعة بواقع 1.49 مليار درهم في سوق أبوظبي، و762.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 813.7 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 40.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، انخفض «تاسي» السعودي 0.35%، والكويتي 0.25%، ومسقط 0.98%، فيما ارتفعت بورصتا قطر 0.30%، والبحرين 0.18%، وخارج منطقة الخليج، أغلقت البورصة المصرية أبوابها بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تعود للعمل الأحد المقبل.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.35% ليغلق عند 10946 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء، والخزف، والصناعات الكهربائية، والمتقدمة، ورعاية بنسب تراوحت بين 1 و4%.

في المقابل، ارتفعت أسهم مجموعة تداول، والعربي الوطني، والتصنيع، وبترورابغ، إس إم سي، وشمس، بنسب تراوحت بين 1 و3%، وارتفع سهم أسمنت الشمالية بنسبة 6% عند 8.10 ريالات، وكانت الشركة قد أعلنت تدشين مصنع شركة الفيحاء الشمالية للأسمنت في سوريا بتكلفة تبلغ 20 مليون دولار.

الأردن

أغلق المؤشر العام لبورصة الأردن مرتفعاً 0.52% إلى 2913.41 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.9 ملايين دينار، مقارنة مع 9.9 ملايين في الجلسة السابقة.

واختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 1.31 بالمئة إلى 33.38 ديناراً وسهم البنك العربي 0.34 بالمئة إلى 5.97 دنانير وسهم مناجم الفوسفات 1.27 بالمئة إلى 20 ديناراً، فيما انخفض سهم الكهرباء الأردنية بنسبة 1.52 بالمئة إلى 2.59 دينار.