سوق أبوظبي المالي وبورصة البحرين يطلقان منصة «تبادل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين عن إطلاق منصة «تبادل» الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير الوصول المباشر للأسواق، حيث تم إطلاق المنصة في الوقت ذاته في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، وقد قام بقرع جرس جلسة افتتاحية السوق لإطلاق المنصة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية هشام ملك رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين في بورصة البحرين، حيث بثت الفعالية مباشرة في كل من مقر بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين في مملكة البحرين، ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

شراكة استراتيجية

وتأسست منصة تبادل بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في نوفمبر 2021؛ لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق. توفر منصة «تبادل» نظاماً متكاملاً يهدف إلى توفير شبكة تداول بين البورصات إقليمياً ودولياً، حيث تعمل المنصة على تمكين الاستثمارات خارج الحدود بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التداول المباشر من خلال الوسطاء المرخصين في كلا السوقين.

دور أساسي

وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين: «تقوم المؤسسات المالية بدورٍ أساسيٍ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وإننا نشهد اليوم حدثاً مميزاً وثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».

وقال هشام ملك رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «في ظل المعطيات والإنجازات التي حققتها دول التعاون في كافة المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي والذي برزت فيه أهمية تكامل الأسواق المالية، التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز مسـيرة النمو الاقتصـادي بدول المجلـس، يأتي إطلاق منصة «تداول»، تلك المبادرة المشتركة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع بورصة البحرين والتي تهدف لربط أسواق المال في المنطقة لضمان سيولة الأسواق المالية وابتكار فرص مستدامة للاستثمار، لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأسواق في النمو على المستوى الإقليمي.

ويأتي إطلاق المنصة ضمن الرؤية الحكيمة لقيادة البلدين نحو تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع الخدمات المالية. كما ويعكس إطلاق منصة «تبادل» التزام إمارة أبوظبي بتوثيق العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المستمر بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة لتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين».

كفاءة السوق

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن توسيع نطاق الشراكات الإقليمية هو هدف أساسي في استراتيجية ADX One التي تسعى لزيادة السيولة وتعزيز كفاءة السوق ودفع النمو المستدام للسوق، إن إطلاق منصة «تداول» هو برهان على التزامنا بهذه الاستراتيجية وعلى كوننا السوق المفضل للمستثمرين والمصدرين. ستعمل منصة تبادل على تعزيز العلاقات وعمليات التبادل الإقليمية، وزيادة فرص الاستثمار أمام المستثمرين والمصدرين. ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا في بورصة البحرين لتعزيز عروضنا وضم المزيد من أسواق رأس المال إلى المنصة، مما يتيح نمو أسواق ورأس المال في المنطقة ودعم التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون».

خطة التعافي

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: «يأتي إطلاق منصة «تبادل» تتويجاً لجهود بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يعكس التزام بورصة البحرين تجاه تعزيز التعاون مع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية بخطة التعافي الاقتصادي والتي من ضمن أولوياتها تطوير سوق رأس المال».

وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: «يعد إطلاق منصة «تبادل» إنجازاً نوعياً في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث ستوفر منصة «تبادل» المنفعة لكلا الطرفين (سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين)، مما يدعم النمو المستدام المستمر في كلا السوقين من خلال توسعة قاعدة المستثمرين المعنيين، والمساهمة في تلبية التطلعات الطموحة للمستثمرين. إننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية لزيادة تعزيز وتوسعة الخدمات التي توفرها منصة «تبادل»، مع استمرارانا في تعزيز اتصالنا المشترك بالسوق».

20 ألف مستثمر

ومن الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم 20 ألف مستثمر بحريني بقيمة تداول إجمالية (شراء + بيع) 1.3 مليار درهم وحجم التداول (شراء + بيع) 320 مليون سهم في عام 2021.

وستكون منصة «تبادل» متاحة لجميع المستثمرين ممن قاموا بالتسجيل لدى الوسطاء المحليين المعتمدين وإتمام إجراءات «اعرف عميلك» لدى البورصة المحلية في بلد إقامتهم. هذا ويتم تداول الأوراق المالية في منصة «تبادل» بالعملة المحلية للبورصة المعنية، كما يتم في بعض الحالات تداول الأوراق المالية بالعملة المحددة للأصول المتداولة، ولا يوجد حد أدنى لأوامر التداول، إلا أنه يتعين على المستثمرين التداول في البورصات المحلية خلال أيام وساعات التداول المحددة ومتابعة أيام العطل الرسمية في أسواق رأس المال وساعات التداول لتداول الأوراق المالية المحددة في كلا السوقين.

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