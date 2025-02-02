الأسواق العربية.. أداء متفاوت في الأسبوع الأخير من يناير

سجلت الأسواق العربية أداءً متبايناً خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضي، إذ تفاوتت المؤشرات بين الصعود والتراجع في ظل تحركات المستثمرين وترقب التطورات الاقتصادية العالمية.

ودعمت عوامل مثل تحسن ثقة المستثمرين وأسعار النفط، علاوة على إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها عن عام 2024، أداء بعض الأسواق، فيما واجهت أسواق أخرى ضغوطاً ناتجة عن تقلبات السيولة والتأثيرات الخارجية. وبينما أظهرت بعض البورصات زخماً إيجابياً، استمرت حالة الترقب الحذر بشأن التوجهات المستقبلية، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

أداء متباين للأسهم المحلية

جاء أداء الأسهم المحلية متبايناً خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.86% مسجلاً 5180.37 نقطة. وتصدر الإمارات الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 14.85%، ثم بنك المشرق 10%، ثم مصرف السلام السودان 6.8%، ثم بنك دبي التجاري 5.5%، ثم الرمز كوربوريشن 5.3%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق دبي فكانت من نصيب: دبي للمرطبات 19%، والوطنية الدولية القابضة 13.14%، والإمارات للاستثمار 10%، والوطنية للتأمينات العامة 8.2%، وسوق دبي المالي 7.5%.

أما سوق أبوظبي فقد سجل الأداء ارتفاعاً أسبوعياً، حيث صعد بنسبة 0.23% مسجلاً 9586.12 نقطة. وتصدر بنك أبوظبي التجاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.9%، تلاه حياة للتأمين 7.8%، ثم البنك العربي المتحد 5.9%، ثم غذاء القابضة 4.2%، ثم رأس الخيمة العقارية 3.4%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق أبوظبي فكانت من نصيب: إيزي ليس 11.56%، وأسمنت الفجيرة 10.5%، والاتحاد للتأمين 10%، والعين الأهلية للتأمين 9.4%، وفودكو الوطنية 7.3%.

ثالث مكاسب أسبوعية للسوق السعودية

سجلت البورصة السعودية ثالث مكاسب أسبوعية توالياً، في الأسبوع الأخير من شهر يناير (أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ فبراير 2024)، بعد أن أغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» عند مستوى 12415.49 نقطة، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 10.27 تريليونات ريال، مقارنة مع 10.33 تريليونات الأسبوع الماضي، وبما يشكل خسائر سوقية بنحو 56 مليار ريال. وبالنسبة لإجمالي قيم التداول خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعاً إلى 36.72 مليار ريال، مقابل 33 مليار ريال الأسبوع الماضي، بارتفاع أكثر من 11%.

أما لجهة الأكثر ربحية خلال الأسبوع، فقد جاءت جبل عمر (بارتفاع 18.08%) في الصدارة، ثم مكة (12.29%)، والبابطين (10.56%)، والموسى (10%)، والمتحدة للتأمين (9.56%). فيما ضمت قائمة الأكثر انخفاضاً كلاً من بوبا العربية (11.17%)، وأسمنت الجوف (6.98%) وارتيكس (6.2%) ونايس ون (5.86%) وميدغلف للتأمين (5.29%).

وضمت قائمة الأكثر نشاطاً حسب كمية التداول كلاً من (الباحة وأمريكانا وجبل عمر وشمس وأرامكو السعودية). فيما كانت كل من (الراجحي وجبل عمر وأرامكو السعودية والإنماء واس تي سي) الأكثر نشاطاً حسب القيمة. وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً بنسبة 3.15% خلال شهر يناير.

مكاسب أسبوعية وشهرية لبورصة قطر

وفي الدوحة، سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0.06%، مغلقاً عند مستوى 10666.71 نقطة. كما سجلت السوق مكاسب بالقيمة السوقية بقيمة 271.88 مليون ريال.

وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الأسبوع الأخير من يناير 623.714 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 623.44 ملياراً في نهاية الأسبوع السابق المنتهي في 23 يناير، بارتفاع بقيمة 271.88 مليون ريال، وبنسبة 0.04%.

وضمت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع كلاً من قطر وعمان للاستثمار (بارتفاع 11.6%)، وشركة ودام الغذائية (9.2%) وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (3.9%) وفودافون قطر (3%) وبنك دخان (2.5%).

بينما ضمت قائمة الأكثر انخفاضاً كلاً من قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (5%) ومصرف الريان (4.3%) وقطر لنقل الغاز المحدودة (3.4%) وشركة الفالح التعليمية القابضة (3.24%) ومجموعة إزدان القابضة (3.14%). وعن تعاملات شهر يناير، شهد المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.9%.

«الأخضر» يزين مؤشرات أسهم الكويت

وفي الكويت، غلب اللون الأخضر على أداء المؤشرات، لينهي مؤشر السوق الأول تعاملات الأسبوع عند 8300.6 نقطة، مقارنة بـ 8165.02، بما يشكل زيادة بـ 135.58 نقطة، بنسبة ارتفاع بنحو 1.66% خلال تعاملات الأسبوع. كذلك ارتفع مؤشر السوق العام منهياً تعاملات الأسبوع عند 7784.67 نقطة، مقارنة مع 7676.03 نقطة الأسبوع الماضي، ليضيف 108.64 نقاط، بنسبة ارتفاع نحو 1.41%.

وضمت قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً ضمن المؤشر كلاً من التجارية (بارتفاع 13.87%) وصكوك (11.77%) ومنشآت (11.02%) ومينا (10.07%) ومنتزهات (9.91%)، فيما ضمت قائمة الأكثر انخفاضاً كلاً من تمدين (بانخفاض 10.36%) وأرجان (7.44%) ومدار (6.35%) والكوت (5.63%) وأم القيوين (4.99%).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 7256.65 نقطة، مقارنة مع 7229.88 نقطة في الأسبوع السابق، وبزيادة 26.77 نقطة، بنسبة 0.37% تقريباً. وسجلت السوق الكويتية قيمة سوقية بلغت 46.07 مليار دينار كويتي، بارتفاع 1.42%، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 45.43 مليار دينار.

وارتفعت كميات التداول عند 1.91 مليار سهم، بنسبة 12.5% تقريباً، كما ارتفعت السيولة بنحو 17.08% مسجلة 483.2 مليون ديار، فيما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 10.15% إلى 82.22 صفقة. وتصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً مسجلاً نمواً بنحو 3.3%، بينما قطاع المنافع وكذلك قطاع المواد الأساسية قائمة القطاعات المتراجعة خلال الأسبوع، بنحو 065 و0.62% على التوالي.

وعن أداء شهر يناير 2025، ارتفع مؤشر السوق الأول 5.89% وذلك عندما أنهى التداولات عن مستوى 8300.6 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل بنهاية شهر ديسمبر الماضي. كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 5.73% خلال الشهر، مضيفاً 422 نقطة. وأيضاً ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5.06% ليضيف أكثر من 349 نقطة.

وسجلت السوق مكاسب بنحو 2.49 مليار دينار في يناير، بقيمة سوقية 46.074 مليار دينار، مقارنة بـ 43.576 ملياراً، في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع نسبته 5.7%. وبلغ إجمالي قيمة التداول في يناير 2025 1.73 مليار دينار، موزعة على 7.12 مليارات سهم، عبر 356.27 ألف صفقة. وتصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات المرتفعة في يناير بنمو 11.72%، فيما تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات المتراجعة بانخفاض 3.28%.

ارتفاع طفيف في مصر

وبالنسبة للسوق المصرية، فقد أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 30010.62 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.04%. كما ارتفع مؤشر EGX 70 EWI بنسبة 0.42% منهياً تعاملات الأسبوع عند 8551.9 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضاً بنحو 0.32% منهياً التعاملات عند 6,743.26 نقطة.

أما مؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعاً بنحو 0.1% مغلقاً عند 37365.35 نقطة. كما سجل مؤشر EGX100EWI ارتفاعاً بنحو 0.27% مختتماً تعاملات الأسبوع عند 11698.14 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2229.8 مليار جنيه في نهاية الفترة، مما يمثل انخفاضاً بنحو 0.62% خلال الأسبوع الأخير من يناير 2025.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 360.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 8.446 ملايين ورقة منفذة على 554 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 448.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 11.003 مليون ورقة منفذة على 592 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم على 7.34% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 92.66% خلال الأسبوع. سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 181.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 49.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبالنسبة للأداء الشهري، فقد سجل مؤشر EGX30 ارتفاعاً بنحو 0.91%، كما سجل مؤشر EGX 70 EWI ارتفاعاً بنسبة 5.02%، وكذلك ارتفع مؤشر S&P بنسبة 2.66% خلال الشهر. وارتفع EGX30 capped خلال الشهر بنسبة 1.46%. وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 4.28% خلال الشهر.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 1621.4 ملياراً في حين بلغت كمية التداول نحو 29.689 مليون ورقة منفذة على 2135 عملية. وتصدرت مجموعة «إف جي» القابضة قائمة الأسهم المتداولة (من حيث قيم التداول - بدون الصفقات) بارتفاع 7.1%، تليها حديد عز 5.5% وجنوب الوادي للأسمنت 5.2% ومصر الوطنية للصلب - عتاقة 4.7% ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 4.1%.

أما الأكثر انخفاضاً في البورصة المصرية فكان بالم هيلز للتعمير 4.8%، والنساجون الشرقيون 4.4%، والسويدي اليكتريك 3.5%، وراية القابضة 5%، والمشروعات الصناعية والهندسية 12%.

«الأحمر» يصبغ أسبوع تداول قصير في مسقط

وفي عمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 1.32%، ليُنهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4543.21 نقطة مقارنة بمستوى 4603.84 في إغلاق الأسبوع السابق. وانخفض عدد الأسهم المتداولة -خلال تعاملات أسبوع قصير نظراً للعطلات- بأكثر من 46%، مسجلاً 60.935.024 مقارنة مع 113.591.615 في الأسبوع السابق. وسجل إجمالي قيمة التداول تراجعاً بنسبة 37.88%، عند مستوى 10.549 ملايين ريال عماني، مقارنة مع 16.98 مليون ريال.

كما سجلت القيمة السوقية انخفاضاً بـ 0.69% عند 27.53 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 27.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 61.10 مليون ورقة، مقارنة بـ 114.62 مليون ورقة، بنسبة انخفاض بلغت 46.69%.

وبالنسبة للأداء القطاعي للمؤشرات، فقد غلب اللون الأحمر عليها، باستثناء مؤشرات الصناعة والعائد الكلي للصناعة ومؤشر الدخل الثابت، التي شهدت استقراراً. وتراجع مؤشر العائد الكلي بنسبة 1.32% كما تراجع المؤشر الشرعي بنسبة 1.29%، كذلك انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.01%.

وضمت قائمة أكثر الأوراق المالية ارتفاعاً كلاً من المركز المالي (17.14%) والشرقية لتحلية المياه (9.38%) وسندات العمانية (8.33%) والباطنة للطاقة (4.55%) وفولتامب للطاقة (4.17%). أما أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً (من حيث نسبة تغير سعر السهم) فضمت الأسماك العمانية (15.79%) وسندات البنك الأهلي القابلة للتحول الإلزامي 2024 (14.55%)، والمدينة للاستثمار القابضة (8%) وتأجير للتمويل (6.14%) وأبراج لخدمات الطاقة (5.53%).

وبالنسبة للأداء الشهري عن مُجمل شهر يناير 2025، أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4543.21 نقطة منخفضاً بـ 33.39 نقطة، وبنسبة 0.73% مقارنة مع شهر ديسمبر 2024. وبلغت قيمة التداول لهذا الشهر 75 مليون ريال، منخفضة بنسبة 32.8% مقارنة بـ 1120 مليون ريال الشهر السابق. فيما بلغت القيمة السوقية 27.54 مليار ريال، وبنسبة انخفاض تصل إلى 0.2% عن الشهر السابق والتي بلغت 27.60 مليار ريال.

خسائر أسبوعية في البحرين

وأنهى مؤشر بورصة البحرين العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 1879.48 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.9% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 1896.43 نقطة. فيما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 2.18%. وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 3.634 ملايين سهم، بقيمة إجمالية 1.235 مليون دينار بحريني، عبر 229 صفقة.

وتصدر القطاع المالي قائمة القطاعات هذا الأسبوع، بقيمة تداول بلغت أكثر من 433 ألف دينار بحريني، مستحوذاً على نسبة 35.13% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 23.44%. وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطاً، تصدرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمها 289 ألفاً و532 ديناراً بحرينياً، وبنسبة 23.44% من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 266 ألفاً و257 سهماً تم تنفيذها من خلال 99 صفقة، تلاها في المركز الثاني بنك السلام.

وتصدرت قائمة الأسهم الرابحة خليجي بنك (3.85%)، وبنك السلام (3.55%) ومجموعة «جي إف إتش» المالية (2.58%). بينما تصدرت قائمة الأسهم الخاسرة مجموعة فنادق الخليج (9.23%) وألمنيوم البحرين (5.36%) و إي بي إم تيرمينالز (2.74%).