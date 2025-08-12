سوق دبي فوق 6150 نقطة مجدداً بسيولة 641.7 مليوناً

تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6150 نقطة مجدداً، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.08% أو ما يعادل 4.78 نقاط، مسجلاً 6153.29 نقطة، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وقاد سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات 29 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 10.11% عند 1.96 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2015، مستحوذاً على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ166.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 71.7 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم المزايا القابضة 2.85%، وأمانات القابضة 2.56%، والاتحاد العقارية 2.14%، وسالك 1.7%، في المقابل، تراجعت أسهم الإسمنت الوطنية 2.74%، وبي إتش إم كابيتال 2.26%، وتاكسي دبي 1.8%، وطلبات 1.5%.

وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم مصرف عجمان بقيمة 36.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 25 مليون سهم من أسهم المصرف بسعر 1.47 درهم للسهم، كذلك، تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة دبي للاستثمار بقيمة 6.2 ملايين درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 2.2 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 2.88 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 22.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 137 مليون درهم مقابل 114.15 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10301.83 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.09%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 114.3 مليون درهم، تلاه «أيبيكس» جاذباً 88.94 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 71.8 مليون درهم.

وارتفعت أسهم أسمنت الخليج 15%، ورابكو للاستثمار 14.3%، وعمان والإمارات للاستثمار 10.8%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.97%، فيما انخفضت أسهم أبوظبي لبناء السفن 2.96%، وألف للتعليم القابضة 2.85%، وفينكس كروب 1.93%، وأبوظبي الإسلامي 1.88%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.6 مليار درهم، منها 959.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، و641.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 627.7 مليون سهم عبر 30.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات الأسواق العربية تبايناً في الأداء، حيث تراجع المؤشر السعودي 0.99%، والبحريني 0.34%، بينما ارتفعت بورصات الكويت 0.21%، ومسقط 0.15%، وقطر 0.08%، وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر بورصة مصر 0.56%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.99% ليغلق عند 10792 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت 4.7 مليارات ريال.

وتصدر سهم المنجم تراجعات السوق بنسبة 10% عند 58.95 ريالاً، وهبط سهم متطورة بأكثر من 9%، ومجموعة إم بي سي بنسبة 4%.

كما انخفضت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا باور، والأهلي السعودي، والسعودية للكهرباء متراجعة بنسبة 1%.

في المقابل، صعد سهم طيران ناس بنسبة 3% عند 75.90 ريالاً، وارتفع سهم الموارد بنسبة 1% عند 131.60 ريالاً، عقب إعلان الشركة النتائج المالية وتوزيعات نقدية على المساهمين.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بعد صعود دام 7 جلسات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 5.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.496 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 35908 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 44104 نقاط، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 16137 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 10586 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14258 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً 0.38% إلى 2957.12 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.9 ملايين دينار، مقارنة مع تسعة ملايين في الجلسة السابقة.

وواصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.28 % إلى 32.39 ديناراً وسهم مناجم الفوسفات 0.89 % إلى 20.35 ديناراً وسهم البنك العربي 0.51 % إلى 5.88 دنانير، فيما استقر سهم مصفاة البترول عند 5.26 دنانير.