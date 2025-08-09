5 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أول أسابيع أغسطس

تزينت 5 أسواق عربية باللون الأخضر في أول أسابيع شهر أغسطس، وتوزّعت المكاسب على بورصات قطر، وسوق دبي، ومسقط، والسعودية، كما واصل المؤشر الرئيسي لبورصة مصر اختراق مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع.

سوق دبي

وسجل سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يقارب 8 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.60% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وفي أسبوع، تصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 12.6%، وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.96%، وأملاك للتمويل 7.88%، والخليج للملاحة 6.46%، وطلبات 3.94%، والوطنية للتأمينات العامة 3.7%.

في المقابل، تراجعت أسهم سكون تكافل 10%، والمزايا القابضة 5.97%، والنعيم القابضة 3.7%، ودبي الإسلامي 2.8%، وسبينس 2.45%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10311.62 نقطة متراجعاً هامشياً 0.05% في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 628.86 مليون درهم في أسبوع، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 469 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» جاذباً 443 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بالمز الرياضية 26.2%، ورابكو للاستثمار 23.3%، وأريد 10.2%، وغذاء القابضة 9.7%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 6.5%، فيما انخفضت أسهم البنك العربي المتحد 9.1%، والبنك التجاري الدولي 7.6%، وعمان والإمارات للاستثمار 5.3%، وأسمنت الفجيرة 4.6%، والخليج الاستثمارية 4.4%.

السعودية

وسجل المؤشر السعودي صعوداً محدوداً خلال تعاملات الأسبوع المُنتهي في 7 أغسطس، مع تحسن السيولة وارتفاعات 3 قطاعات رئيسية، وهي «المواد الأساسية، والاتصالات، والطاقة».

وارتفع «تاسي» بنحو 0.09% أو ما يعادل 10 نقاط، إلى النقطة 10,930.3 نقطة، مقارنة مع 10,920.27 نقطة الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسب سوقية 19.13 مليار ريال، صعوداً إلى 9.065 تريليونات ريال، مقارنة بـ9.046 تريليونات ريال.

وزادت قيمة التداول الأسبوعية إلى 23.15 مليار ريال، مقابل 21.19 مليار ريال بالأسبوع الماضي، بنمو 9.21%، فيما تراجعت أحجام التداول بنحو 21.5% إلى 1.88 مليار سهم، مقارنة بـ2.39 مليار سهم للأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم «أديس» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 18.89%، تلتها أسهم الأندية للرياضة بارتفاع 14.22%، وبوان بـ11.83%، وبنان 10.71%، وبرغرايززر بنسبة 10.37%.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم نايس ون قائمة الأكثر خسارة بتراجع 16.73%، تلتها أسهم المتحدة للتأمين بانخفاض 12.10%، ولوبريف بنسبة 12.07%، وبوبا العربية بنحو 10.02%، والعبيكان للزجاج بخسارة 9.02%.

الكويت

وخيّم اللون الأحمر على مؤشرات بورصة الكويت هذا الأسبوع، مع تراجع 6 قطاعات رئيسية يتقدمها قطاع السلع الاستهلاكية.

وسجل مؤشر السوق الأول خسارة أسبوعية بنحو 0.36% أو ما يعادل 33.52 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 9260.68 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.36% إلى 7639.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.24% إلى 8597 نقطة.

وانخفضت القيمة السوقية إلى 51.37 مليار دينار، بما يشكل تراجعاً بنحو 0.24% أو 125 مليون دينار مقارنة بالأسبوع الماضي، كما تراجعت كميات التداول بنحو 25.71%، وقيم التداول بـ 6.23%، والصفقات بانخفاض 4.34%.

وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم قيوين بتراجع 42.08%، والنخيل بانخفاض 11.89%، والأولى بنسبة 11.83%، وميزان 10.63%، ووطنية د ق بنسبة 8.33%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم إنجازات قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 65.25%، تلتها امتيازات بارتفاع 17.62%، ويوباك 13.99%، وع عقارية 12.98%، وأسس 12.35%.

قطر

وسجل مؤشر بورصة قطر أداءً إيجابياً هذا الأسبوع، مع مكاسب 7.98 مليارات ريال للقيمة السوقية.

وارتفع المؤشر بنسبة 0.91%، أو أكثر من 100 نقطة، وصولاً إلى مستوى 11363.71 نقطة، وسجلت القيمة السوقية ارتفاعاً إلى 676.28 مليار ريال، مقارنة مع 668.30 مليار ريال الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.23 مليار ريال، وكمية التداولات 1.04 مليار سهم، عبر 115.17 ألف صفقة منفذة.

وجاءت أسهم استثمار القابضة في صدارة الأكثر ربحية هذا الأسبوع بارتفاع 10.17%، تلتها أسهم شركة بلدنا بنمو 8.20%، ومزايا للتطوير العقاري بـ5.8%، والكهرباء والماء القطرية 3.35%، والملاحة القطرية 3.13%.

بينما جاءت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في صدارة قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 4.9%، ثم أسهم الخليج للتأمين التكافلي منخفضة بنسبة 2.19%، وقطر للتأمين 2%، والبنك الأهلي 1.81%، وإنماء 1.7%.

البحرين

وسجلت بورصة البحرين أداءً سلبياً خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، متأثرة بضغوط بيعية طالت معظم القطاعات، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى التراجع وسط تباين في أداء الشركات المدرجة.

وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.53%، ليغلق عند 1,945.19 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة أكبر بلغت 0.65%، ليصل إلى 857.75 نقطة.

أما من حيث السيولة والنشاط، فقد بلغ حجم التداول الأسبوعي نحو 6.87 ملايين سهم، بينما وصلت القيمة الإجمالية للتداولات إلى 1.98 مليون دينار بحريني، ما يعكس استمرار التداولات عند مستويات متوسطة مقارنة بالأسابيع الماضية.

وتصدرت أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 9.8%، تلتها أسهم مجموعة مطاعم الأبراج بانخفاض 6.98%، وزين البحرين 2.48%.

بينما تصدرت أسهم بنك البحرين الإسلامي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 2.38%، تلتها أسهم بنك البحرين الوطني بارتفاع 1.79%، وأسهم APMTB بارتفاع 0.93%.

بورصة مسقط

وسجل مؤشر بورصة مسقط 30 أداءً إيجابياً هذا الارتفاع، مرتفعاً بنسبة 1.44% إلى النقطة 4849.71، مقارنة مع 4780.98 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية الرئيسية كافة.

وارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 14.12%، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 31.31%، كما قفز عدد الصفقات الأسبوعية بأكثر من 3%.

وتصدرت سندات متحدة تمويل قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً من حيث نسبة تغير سعر السهم خلال الأسبوع، بارتفاع 11.11%، وكذلك عمان للمرطبات بنفس النسبة، تلتهما أسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنمو 9.45% وظفار الدولية للتنمية والاستثمار بارتفاع 7.53% والخليج الدولية للكيماويات بنسبة ارتفاع 7.04%.

وتصدرت أسهم مسقط للتأمين قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 18.9%، تلتها العمانية للتغليف 3.55% وفنادق الخليج-عمان 2.78% وسيمبكورب صلالة 2.52% وبركاء لتحلية المياه 2.22%.

بورصة مصر

وفي مصر، شهد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» تسجيل مستويات قياسية هذا الأسبوع، محققاً ارتفاعاً بنسبة 4.71% لينهي التعاملات عند مستوى 35809.36 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 3.48% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 10580.80 نقطة. كما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 100 الأوسع نطاقاً» بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 14222.39 نقطة.

وأضاف رأس المال السوقي للسوق المصرية 76.3 مليار جنيه، وصولاً إلى 2.475 تريليون جنيه، بارتفاع بنسبة 3.2%. وخلال تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 323.2 مليار جنيه.

وبلغت أحجام التداول نحو 8.179 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 388.6 مليار جنيه، وكمية تداول 9.503 مليارات ورقة منفذة على 565 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

