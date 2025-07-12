بورصة الكويت تستعد لإدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات

قالت بورصة الكويت، اليوم السبت، إنها تتهيأ لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة، وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، مشيرة إلى اقتراب إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الأمر في الفترة المقبلة.

وقالت البورصة في بيان صحفي إنها انتهت من تهيئة البيئة التقنية، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول هذه المنتجات، إلى جانب إجراء كل الاختبارات الفنية اللازمة «بالتعاون مع الجهات المعنية».

من ناحية أخرى قالت هيئة أسواق المال إنها منحت ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: «يتوقع أن يسهم الوسيط المركزي في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية».

وأشارت الهيئة إلى «ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج (الوسيط المؤهل)، بما يعزز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها، ضمن منظومة سوق المال».