«إس آند بي» لـ« البيان »: عقارات دبي تتحدى التوقعات وتواصل الصعود

السوق يشهد طلباً متزايداً على الأصول العقارية «الفاخرة» و«المميزة»

80 % من المعاملات نقداً ما يقلل الحساسية لأسعار الفائدة ويجذب الأثرياء

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن سوق العقارات في دبي يحقق مستويات قياسية خلال العام 2025، متجاوزاً توقعات الوكالات والخبراء التي كانت تشير إلى انخفاض محتمل أو تصحيح متوقع في الأسعار.

وأشارت الوكالة إلى أن السوق يستمر في نشاطه بشكل ملحوظ، مدفوعاً بطلب مستمر من المستثمرين الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب النمو السكاني القوي الذي يعزز الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة، لافتاً إلى أن هذه المعادلة بين الطلب المرتفع والعرض المحدود يجعل سوق دبي العقاري يتحدى التوقعات ويواصل صعوده القياسي، ليؤكد جاذبيته الفريدة على المستوى الإقليمي والدولي.

سابنا جاغتياني

وتفصيلاً، قالت سابنا جاغتياني، المديرة والمحللة الرئيسية لتصنيفات الشركات في منطقة الشرق الأوسط لدى الوكالة في تصريحات خاصة لـ«البيان»، بأن أسعار العقارات في دبي واصلت ارتفاعها القياسي حتى شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، على الرغم من توقع بعض الوكالات بانخفاض السوق أو حدوث تصحيح.

وبينت جاغتياني أن السوق سيظل نشطاً خلال الفترة القادمة، مع تصحيح متوقع في معدل نمو الأسعار والطلب خلال 12 إلى 24 شهراً القادمة، بينما قد يبدأ بعض التخفيف في الأسعار حوالي عام 2027.

وأوضحت جاغتياني أن استمرار النشاط في السوق العقاري بدبي يعزى إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها النمو السكاني المتوقع بنسبة 3.5 إلى 4% سنوياً حتى 2027، بالإضافة إلى الطلب القوي على وحدات الفلل، حيث إن المشاريع الجديدة لا تزال عاجزة عن تلبية الطلب، ما يجعل هذا القطاع يحقق أداءً جيداً.

كما أشارت إلى أن تأخيرات البناء، وهو أمر شائع في قطاع العقارات، قد تقلل من نسبة تسليم الوحدات المتوقعة، والتي تبلغ حوالي 16% من المخزون الحالي للسوق حتى 2027.

وشددت جاغتياني على أن الطلب على الوحدات الفاخرة، والمساكن ذات العلامات التجارية، ووحدات «trophy assets» (أصل عقاري أو استثماري متميز وفاخر جداً)، يشهد نمواً كبيراً، مستمداً من مستثمرين أكثر قدرة على تحمل التقلبات الاقتصادية.

جذب

كما بينت أن السوق في دبي فريد من نوعه، حيث إن نحو 80% من المعاملات تتم نقداً، وهو أمر يعتبر نادراً على المستوى العالمي، مما يقلل حساسية السوق لتغيرات أسعار الفائدة ويجذب مستثمرين أجانب أثرياء، لكنه قد يزيد أيضاً من احتمالية التقلبات، في حالات التوترات الجيوسياسية والأزمات.

فيما يخص مبيعات العام الحالي، توقعت جاغتياني أن يكون عام 2025 عاماً قياسياً من حيث المبيعات، مؤكدة أن الأرقام تجاوزت بالفعل أرقام العام الماضي، وموضحة أن المطورين يعملون على إطلاق مشاريع جديدة بسرعة لاستغلال الطلب القوي الحالي في ظل غياب تنسيق مركزي بينهم، بينما ستستغرق عملية تسليم هذه المشاريع 3 إلى 5 سنوات، ما يعني أن ذروة المعروض، التي كانت متوقعة في 2026 و2027، انتقلت الآن إلى 2028 و2029 بسبب زيادة المشاريع المخطط لها في تلك السنوات.