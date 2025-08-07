ذروة جديدة لمتوسط سعر القدم المربعة بدبي في يونيو

يواصل السوق العقاري بدبي أداءه القياسي منذ مطلع عام 2025، حيث صعد متوسط سعر القدم المربعة في دبي ذروة جديدة بلغت 1609 دراهم في يونيو الماضي محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل في مايو 2025 عند 1582 درهماً.

ويمثل الرقم المسجل في يونيو أعلى ذروة سعرية للسوق على الإطلاق، في مؤشر واضح إلى الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

ووفقاً لمنصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور» في تقريرها الشهري لعقارات دبي، فقد واصل سوق دبي انتعاشه في يونيو 2025، حيث وصل مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة إلى 225 نقطة وهي أعلى مستوى للمؤشر منذ عام 2008.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار العقارات بدبي في يونيو بنسبة 1.7 %، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 16.6%، وعلى أساس ربع سنوي شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 4.8 %، مواصلةً بذلك اتجاهها الصعودي المطرد.

وتاريخياً، بلغ متوسط سعر القدم المربعة في دبي خلال يونيو 2008 أي قبل 17 عاماً 862 درهماً للقدم المربعة، ثم ارتفع في نفس العام بحلول سبتمبر إلى 1211 درهماً، وحقق ذروة أخرى في سبتمبر 2014 عند 1234 درهماً للقدم المربعة، وفي أكتوبر 2023 أي بعد جائحة كورونا بدأ السوق موجة صعود بلغت ذروتها في يونيو الماضي عند 1609 دراهم، محققة بذلك نمواً بنسبة 86.6 % مقارنة بمستويات يونيو 2008، وبزيادة 30.3 % مقارنة بذروة السوق السابقة في 2014.

ومع هذه السلسلة الطويلة من الزخم العقاري التي بدأت بعد جائحة كورونا، تقترب دبي تدريجياً من الانضمام إلى قائمة أعلى 10 مدن في العالم من حيث أسعار القدم المربعة مثل هونغ كونغ وموناكو وباريس ولندن ونيويورك، وإذا استمرت هذه الديناميكية المتصاعدة، فقد يصبح هذا الطموح واقعاً خلال السنوات القليلة القادمة، وخاصة مع تزايد جاذبية المدينة للمستثمرين العالميين ونخبة الأثرياء ورجال الأعمال.

وأفاد التقرير بأن شهر يونيو حافظ على ارتفاع حجم نشاط إطلاق المشاريع الجديدة الذي شهده العام منذ بدايته، حيث تم طرح أكثر من 17,300 وحدة في السوق في يونيو، بقيمة إجمالية مجمعة تقدر بـ33.7 مليار درهم.

وشكلت الشقق 90.7 % من هذا العرض الجديد، بينما تُمثّل التاون هاوس والفلل 7.6 و1.7 % على التوالي، وحتى تاريخه، تم إطلاق ما يزيد قليلاً عن 79,000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تُقارب 231 مليار درهم.

وتتوافق هذه المؤشرات مع الأرقام التاريخية التي حققها السوق خلال أول 7 أشهر من العام الجاري مع تسجيله مبيعات قياسية بقيمة 390 مليار درهم محققاً نمواً نسبته 38 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والملفت أن شهر يوليو المنصرم تمكن من تسجل رقم قياسي جديد بلغ 63.9 مليار درهم وهي تعد أعلى قيمة للشهر نفسه، وثاني أعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق بعد مايو 2025 عند 66.9 مليار درهم.