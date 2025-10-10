دبي تتصدر سوق العقارات الفاخرة عالمياً في 2025 متفوقة على نيويورك ولندن

أكدت إمارة دبي مكانتها الرائدة على خريطة العقارات الفاخرة العالمية، بعدما تصدّرت مجدداً أسواق المنازل التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية.

وأفاد التقرير أن الطلب على العقارات الفاخرة حافظ على قوته رغم التحديات الاقتصادية الدولية، حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 590 صفقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ497 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت القيمة الإجمالية للمبيعات نمواً لافتاً بنسبة 33% لتبلغ 11.8 مليار دولار مقابل 8.9 مليارات دولار في الفترة المقابلة من 2024، وهو ما يعكس استمرار شهية المستثمرين العالميين لاقتناء العقارات الراقية في أبرز المدن.

وأشار التقرير إلى أن دبي واصلت هيمنتها على سوق العقارات الفائقة الفخامة عالمياً، متقدمة على نيويورك ولندن وهونغ كونغ في عدد الصفقات المنجزة. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى بيئة اقتصادية مستقرة، وسياسات استثمارية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب أسلوب حياة عصري جعل من الإمارة الوجهة المفضلة للأثرياء ورواد الأعمال حول العالم.

كما ساهمت جاذبية السوق العقاري المحلي في تعزيز مكانة دبي كوجهة آمنة لرؤوس الأموال الدولية، في ظل اضطرابات الأسواق العالمية، إذ يجد المستثمرون في الإمارة ملاذاً مستقراً يوفّر عوائد طويلة الأمد في بيئة تنظيمية داعمة.

وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمي في «نايت فرانك»، إن أداء دبي يعكس نضج سوقها العقاري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الدولية بشكل مستدام، مؤكداً أن الإمارة أثبتت مكانتها كأهم سوق عالمي للعقارات الفائقة بغضّ النظر عن تقلبات الأسواق.

وأوضح التقرير أن نيويورك استعادت المركز الأول من حيث القيمة الإجمالية للصفقات، مدفوعة بانتعاش سوق مانهاتن، فيما سجلت لوس أنجلوس أفضل أداء فصلي لها منذ عام 2021 بفضل المبيعات القوية في بيفرلي هيلز وماليبو، بينما شهدت هونغ كونغ تعافياً تدريجياً في عدد وقيمة الصفقات رغم التحديات السياسية والاقتصادية.

عوامل الجذب

ويرى خبراء القطاع أن تفوق دبي يعود إلى مجموعة من العوامل تشمل السياسات الحكومية المحفزة، ومستويات الأمان العالية، والمناخ المشمس على مدار العام، وبرامج الإقامة طويلة الأمد التي تستقطب الأثرياء ورواد الأعمال الرقميين.

وبيّنت «نايت فرانك» أن دبي استحوذت على نحو 20% من مبيعات العقارات الفائقة عالمياً في 2024، مع تسجيل صفقات قياسية في مناطق نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة جميرا باي ودبي هيلز استيت، حيث تجاوزت بعض العقارات حاجز 100 مليون دولار.

وتوقع التقرير استمرار الزخم خلال النصف الثاني من 2025 في ظل ندرة المعروض من العقارات الفاخرة، وتزايد تدفق رؤوس الأموال من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يشجع المطورين على إطلاق مشاريع سكنية جديدة تحمل علامات تجارية عالمية وتستهدف النخبة الدولية الباحثة عن الخصوصية والخدمات المتكاملة.

ومع تسارع وتيرة تكوين الثروات وعودة الثقة إلى الأسواق العالمية، تواصل دبي ترسيخ موقعها كـالقلب النابض لسوق العقارات الفاخرة العالمية، ووجهة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الرفيعة.