«إس آند بي»: الطلب على العقارات في دبي سيظل قوياً 2025

رجحت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يظل الطلب على العقارات السكنية بدبي قوياً في عام 2025، بدعم من المبادرات الحكومية، متوقعة طلباً قوياً بفضل عوامل مثل النمو السكاني والسياحة القوية، وتغير تفضيلات المستهلكين.

وأكد تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أمس، حول الأداء الاقتصادي في منطقة الخليج أن أسعار العقارات في دبي شهدت نمواً مكوناً من رقمين، خلال العامين الماضيين، وبالتالي من المرجح أن يحقق معظم المطورون ربحية أفضل في 2025 – 2026، مع تحقيقهم للإيرادات من المشاريع، التي باعوها بأسعار مرتفعة، وسيكون المطورون الأكثر رسوخاً، بفضل مراكزهم المالية القوية.

وأشار التقرير إلى أن شركات النفط الوطنية المتكاملة في منطقة الخليج تتمتع بمكانة جيدة، تمكنها من مواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط، بفضل ميزانياتها العمومية القوية، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والتكامل الرأسي.