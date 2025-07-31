دبي تمهد الطريق لشراء العقارات بالعملات المشفرة في 2025

بات من المعروف أن دبي تُعد مركزاً رائداً في تبنّي العملات المشفرة، حيث تجاوز استخدامها نطاق المدفوعات اليومية لتصل إلى أصول كبرى مثل العقارات.

في هذا السياق، أعلنت شركة طيران الإمارات عن قبول شراء التذاكر عبر منصة Crypto. com، فيما فتحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD) الباب أمام عمليات ترميز الأصول العقارية وتنفيذ المعاملات باستخدام عملات مشفرة مثل البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) والعملات المستقرة.

هذا التحول يجعل من شراء منزل في دبي باستخدام العملات الرقمية خياراً عملياً أكثر من أي وقت مضى.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 3% من معاملات العقارات على المخطط في دبي مطلع عام 2025 تمت باستخدام العملات المشفرة، معظمها بدفع من مستثمرين أجانب.

إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية العقارية

تُعد دبي من بين أكثر الأسواق العقارية تنظيماً على مستوى العالم فيما يخص استخدام العملات الرقمية. فمنذ عام 2022، تتولى "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" (VARA) الإشراف على شركات التداول والحفظ والوساطة، مانحة تراخيص لجهات كبرى مثل Binance وLaser Digital التابعة لـNomura هذا الإطار يُسهّل المعاملات العقارية بالعملات الرقمية ويضمن التحويل القانوني من BTC أو ETH إلى الدرهم الإماراتي.

وعلى المستوى الاتحادي، يفرض "مصرف الإمارات المركزي" لوائح خاصة بخدمات الرموز كوسائل دفع، تتطلب من الكيانات المرخصة التعامل مع جميع عمليات التحويل من العملات المستقرة إلى الدرهم، واعتباراً من أغسطس 2025، تُلزم جميع صفقات العقارات باستخدام العملات المستقرة بالخضوع لفحوصات "اعرف عميلك" (KYC) وتوثيق مصادر الأموال، التزاماً بقوانين مكافحة غسل الأموال.

رغم إمكانية الدفع بالعملات المشفرة، تظل مستندات تسجيل الملكية العقارية تصدر بالدرهم الإماراتي، ما يفرض تحويل العملات الرقمية إلى عملة محلية عبر مزودين معتمدين من VARA أو مصرف الإمارات المركزي.

مطورون وسطاء

ولم يعد التعامل بالعملات الرقمية محصوراً على نطاق ضيق، بل أصبح أمراً معتاداً في معظم مكاتب الوساطة العقارية بدبي، وشركات تطوير كبرى مثل "داماك" و"إعمار" و"نخيل" تتيح الدفع بالبيتكوين والإيثر والعملات المستقرة لمشروعات فاخرة، كما تدعم شركات مثل Hayvn عمليات البيع والإيجار باستخدام العملات الرقمية.

المنصات الرقمية مثل Crypto. com وPrypco تعمل على تأسيس منظومة متكاملة تشمل التحويل، التوثيق والتسوية، ما يعزز بيئة العقارات الرقمية بدبي، وضمن هذه المنظومة، يتم تحويل العملات الرقمية إلى الدرهم بشكل قانوني وسلس، دون أن يشعر المشتري بالتعقيدات التنظيمية.

وفي عام 2025، تبنّت المناطق الحرة المالية في الدولة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أطر تنظيمية متقدمة مثل نظام "رموز العملات"، حيث اعترفت سلطة دبي للخدمات المالية رسمياً بعملات مستقرة مثل USDC وEURC.

العملات الأكثر استخداماً

البيتكوين والإيثر هما العملات الرقمية الأكثر استخداماً في معاملات شراء العقارات الفاخرة بدبي، بينما تحظى العملات المستقرة مثل USDT وUSDC بأهمية خاصة في تثبيت القيمة وتقليل تقلبات الأسعار.

مع ذلك، تختلف شروط القبول من مطور لآخر، إذ تفرض بعض الصفقات استخدام عملات محددة أو جزئية وتحويل جزء من المبلغ إلى الدرهم، لذا يُنصح المشترون بالتأكد من الشروط مسبقاً.

خطوات شراء عقار بالعملات المشفرة في دبي:

1. اختيار وسيط خبير بالعملات الرقمية: التعامل مع شركات مثل Engel & Völkers Dubai وCrypto‑Dubai. Properties أو Provident Estate.

2. التفاوض على العقد: تضمين بنود تتيح الدفع بـBTC أو ETH أو العملات المستقرة مع توضيح أن التحويل النهائي سيكون إلى الدرهم الإماراتي.

3. التحويل عبر مزود مرخص: استخدام خدمات مثل Binance UAE أو Rain أو مزودي خدمات الحفظ لتحويل العملات الرقمية.

4. اجتياز فحوصات الامتثال: تشمل التحقق من الهوية، مصدر الأموال، وتوثيق المحافظ الرقمية.

5. تسجيل العقار: يتم توثيق عقد الملكية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالدرهم، لضمان قانونية المعاملة.

مزايا شراء العقارات بالعملات المشفرة

السرعة والكفاءة: التسوية خلال دقائق أو ساعات مقارنة بالتحويلات البنكية الدولية.

الوصول العالمي: تتيح للأجانب الاستثمار دون الحاجة لحسابات مصرفية محلية.

تكاليف أقل: رسوم منخفضة مقارنة بالتحويلات التقليدية.

الشفافية: سجل البلوكتشين يوفر سجلًا موثقًا لجميع المعاملات.

ويُذكر أن نحو 30% من أصحاب الثروات الفائقة في دبي امتلكوا أصولاً مشفرة في 2025، ما ساهم في زيادة الطلب على صفقات عقارية صديقة للعملات الرقمية.

التحديات والمخاطر

تقلب الأسعار: خصوصاً مع BTC وETH، ما قد يؤثر على القيمة النهائية، ويمكن تقليل ذلك باستخدام عملات مستقرة.

تغير القوانين: يستلزم متابعة مستمرة لتحديثات VARA ومصرف الإمارات المركزي.

مزودي الخدمة: يجب التعامل فقط مع مزودين مرخصين لتجنب الاحتيال.

التدقيق القانوني: يجب توفر شفافية كاملة في مصادر الأموال والمحافظ الرقمية.

مستقبل رقمي للعقارات في دبي

وتتجه دبي نحو رقمنة كاملة لسوق العقارات، إذ بدأت منصات مثل Prypco Mint ببيع حصص من الفلل على هيئة رموز رقمية، حيث تم بيع عقار بقيمة 1.75 مليون درهم خلال خمس دقائق لأكثر من 160 مشتريًا.

وتشير شراكات ضخمة مثل تعاون "داماك" مع "مانترا" بقيمة مليار دولار إلى تحول المشاريع المرمّزة من حالات فردية إلى اتجاه عام في السوق.

كما يُظهر تعاون دائرة الأراضي مع Crypto.com وPrypco نية جادة في تأسيس سوق عقاري رقمي منظم يتيح شراء وبيع العقارات كما تُنقل الأموال بين المحافظ الرقمية، على أن يتم التحويل إلى الدرهم قبل إتمام عملية نقل الملكية.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن دبي تُرسّخ مكانتها كعاصمة عالمية لعقارات العملات المشفرة في 2025.