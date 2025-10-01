مستقبل عقارات دبي «آمن» ولا خوف من «فقاعة»

تتكرر الإشاعات والتكهنات حول مستقبل عقارات دبي وما قد يصاحبه من تحذيرات من «فقاعة». هذه السرديات، التي تعيد ذكريات الماضي، تفتقر إلى الأساس الاقتصادي القوي عند مقارنتها بالبيانات والمؤشرات الحالية لعامي 2024 و2025. التحليل الدقيق الذي وضعه «الذكاء الاصطناعي» يؤكد أن السوق العقاري في الإمارة «آمن» ومدعوم بعوامل هيكلية قوية، مما يجعل النمو الحالي نمواً مستداماً مدعوماً بالطلب الحقيقي وليس مضاربة فارغة، وأنه لا خوف من «فقاعة اقتصادية».

أولاً، الأدلة الرقمية الدامغة:

إن الإشاعات تتناقض بشكل صارخ مع الأداء القياسي الذي يسجله سوق دبي العقاري، والذي يبتعد عن كونه فقاعة بالمعايير الاقتصادية:

ثانياً، الأساس الاقتصادي المتين (دحض نظرية الفقاعة):

إن الفقاعة العقارية تنفجر عندما تكون أسعار الأصول منفصلة كلياً عن الدخل القومي والقدرة الشرائية، لكن اقتصاد دبي اليوم يختلف جذرياً عن فترات الازدهار السابقة:

1. التنويع مقابل الاعتماد الأحادي

لم يعد اقتصاد دبي يرتكز على العقارات وحدها. النمو مدفوع بقطاعات متعددة:

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): سجلت دبي نمواً مستداماً في ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، مع مساهمة كبيرة لقطاعات مثل التجارة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتمويل.

مساهمة العقارات: تظل مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الصحية وغير المبالغ فيها، مما يحمي الاقتصاد من التأثر المفرط بأي تقلبات في هذا القطاع وحده.

2. الطلب الحقيقي مقابل المضاربة

الطلب الحالي ليس مدفوعاً بالمضاربين، بل بـ ٣ عوامل جوهرية:

النمو السكاني المطرد: تجاوز عدد سكان الإمارة الـ 3.8 ملايين نسمة، ما يخلق طلباً فعلياً ومستداماً على الوحدات السكنية والإيجارية.

الإقامة الذهبية: ربط الاستثمار العقاري بالإقامة طويلة الأمد جعل العقار وسيلة للوصول إلى الاستقرار العائلي والمالي، محولاً المستثمرين من مضاربين سريعين إلى مالكي أصول طويلة الأجل.

الملاذ الآمن لرأس المال: عززت دبي مكانتها وجهة مفضلة لجذب الأثرياء ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة تشريعية مستقرة وخالية من الضرائب العقارية (ضريبة الدخل).

ثالثاً، التصحيح ليس انهياراً كارثياً:

من الضروري التمييز بين حركتين مختلفتين في السوق لتفادي الخلط بين الإشاعات والواقع:

الخلاصة:

الأدلة الاقتصادية تشير إلى أن دبي تعيش طفرة نمو مستدامة مدعومة بالإصلاحات الحكومية والجاذبية العالمية، وليس «فقاعة» مضاربة تنتظر الانفجار.