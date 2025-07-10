«بروكفيلد» تتطلع لشراء فندق في «نخلة جميرا» بدبي

تستكشف شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة صفقة لشراء فندق فاخر في نخلة جميرا بدبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، حسبما ذكرت «بلومبيرغ».

وقالت مصادر، طلبت عدم كشف هويتها، إن شركة الاستثمار تجري محادثات لشراء فندق سوفيتيل دبي النخلة في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2 مليار درهم (545 مليون دولار).

وإذا اكتملت الصفقة، فستكون أول استثمار فندقي لـ «بروكفيلد» في دبي.

ولا تزال المداولات جارية، وليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق. ورفض متحدث باسم «بروكفيلد» التعليق. والعقار الذي يضم 546 غرفة على الجزيرة الاصطناعية تديره مجموعة الضيافة الفرنسية «أكور إس إيه».

وبرزت «بروكفيلد» واحدة من أكثر المستثمرين الأجانب نشاطاً في الشرق الأوسط، حيث تنشر رؤوس الأموال عبر البنية التحتية، والعقارات، والأسهم الخاصة.

وفي مايو، دخلت «بروكفيلد» في شراكة مع «لونات» لإدارة الأصول ومقرها أبوظبي في مشروع مشترك بقيمة مليار دولار للاستثمار في العقارات السكنية في جميع أنحاء المنطقة.

كما تدرس الشركة مشروع تطوير متعدد الاستخدامات في تلال دبي ليكون أول مشروع عقاري سكني لها في المدينة، حسبما ذكرت بلومبيرغ.

وقد اجتذبت طفرة العقارات في دبي رؤوس الأموال المؤسسية، حيث ترسخ الإمارة مكانتها كوجهة لكل من السياح والمقيمين الأثرياء.

ولم يكن قطاع الضيافة استثناء، حيث يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى التواجد في سوق الفنادق سريع النمو في المدينة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ متوسط معدلات الإشغال في المدينة 83% بين يناير ومايو، ارتفاعاً من 81% في الفترة نفسها العام الماضي.

ووفقاً لشركة استشارات العقارات «نايت فرانك»، تغيرت ملكية 15 فندقاً على الأقل خلال الأشهر الثلاثين الماضية، وهو ما يزيد على جميع المعاملات خلال العقد الماضي.

فقد استحوذت شركة تابعة لمجموعة أرزان المالية المدرجة في بورصة الكويت على فندق فيرمونت بالم دبي مقابل 325 مليون دولار في يناير، وفندق فوكو بونينجتون في أبراج بحيرات جميرا أواخر العام الماضي.

ويجذب سوق العقارات في دبي عدداً كبيراً من مستثمري وول ستريت الجدد. وتخطط بروكفيلد لتطوير مجمع سكني متعدد الاستخدامات في حي دبي هيلز، ليكون أول استثمار عقاري سكني لها في المنطقة.

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