«بروكفيلد» تتطلع لشراء فندق في «نخلة جميرا» بدبي

وقالت مصادر، طلبت عدم كشف هويتها، إن شركة الاستثمار تجري محادثات لشراء فندق سوفيتيل دبي النخلة في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2 مليار درهم (545 مليون دولار).
وإذا اكتملت الصفقة، فستكون أول استثمار فندقي لـ «بروكفيلد» في دبي.
وفي مايو، دخلت «بروكفيلد» في شراكة مع «لونات» لإدارة الأصول ومقرها أبوظبي في مشروع مشترك بقيمة مليار دولار للاستثمار في العقارات السكنية في جميع أنحاء المنطقة.
كما تدرس الشركة مشروع تطوير متعدد الاستخدامات في تلال دبي ليكون أول مشروع عقاري سكني لها في المدينة، حسبما ذكرت بلومبيرغ.
ولم يكن قطاع الضيافة استثناء، حيث يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى التواجد في سوق الفنادق سريع النمو في المدينة.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ متوسط معدلات الإشغال في المدينة 83% بين يناير ومايو، ارتفاعاً من 81% في الفترة نفسها العام الماضي.
فقد استحوذت شركة تابعة لمجموعة أرزان المالية المدرجة في بورصة الكويت على فندق فيرمونت بالم دبي مقابل 325 مليون دولار في يناير، وفندق فوكو بونينجتون في أبراج بحيرات جميرا أواخر العام الماضي.
ويجذب سوق العقارات في دبي عدداً كبيراً من مستثمري وول ستريت الجدد. وتخطط بروكفيلد لتطوير مجمع سكني متعدد الاستخدامات في حي دبي هيلز، ليكون أول استثمار عقاري سكني لها في المنطقة.
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