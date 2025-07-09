9.5 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي الفاخرة في الربع الثاني

37 ألف منزل تحوّل مُلاكها إلى «مليونيرات بالصدفة» بفضل نشاط السوق وارتفاع الأسعار

كشفت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» أن مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في دبي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.6 مليار دولار (9.5 مليارات درهم) في الربع الثاني 2025.

وذكرت أحدث الأبحاث الصادرة عن الشركة أن الأداء القياسي كان أعلى بنسبة 37% من 1.9 مليار دولار (6.9 مليارات درهم) المسجلة في الربع الأول، وارتفاع مثير للإعجاب بنسبة 63% عن الربع الثاني 2024.

صفقات

وبلغ إجمالي عدد صفقات البيع التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار خلال الربع الثاني 143 صفقة، بزيادة قدرها 52% عن الربع الثاني 2024، بما في ذلك 22 صفقة تجاوزت قيمتها 25 مليون دولار.

وجدير بالذكر أنه للمرة الأولى منذ الربع الثاني 2023، تفوقت الشقق على الفلل في فئة العقارات المباعة التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 80 شقة، مقابل 63 فيلا.

وكانت نخلة جميرا مرة أخرى الموقع الرائد لمبيعات بقيمة 10 ملايين دولار فأكثر، مع تغيير ملكية 28 عقاراً، في حين احتلت لا مير المرتبة الثانية مع بيع 23 عقاراً، ووسط مدينة دبي 16 عقاراً، وبذلك تستحوذ هذه المناطق على المراكز الثلاثة الأولى من بين أكثر الأسواق مبيعاً للعقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار فأكثر.

وبلغ متوسط مؤشر «نايت فرانك برايم» لدبي، والذي يتتبع قيم 10 مجمعات سكنية فاخرة رئيسية، 3850 درهماً للقدم المربعة في الربع الثاني، بزيادة نسبتها 18% عن الربع الثاني 2024 والذي سجل 3272 درهماً للقدم المربعة، ولكنه ظل دون تغيير يُذكر عن الربع الأول 2025. ويشير هذا إلى أن ارتفاع أحجام المبيعات ونشاط السوق الصحي يشكلان أساس نمو إجمالي قيمة المبيعات.

مبيعات قياسية

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في «نايت فرانك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تتوافق المبيعات القياسية في فئة أسعار العقارات الفاخرة مع نتائج تقريرنا الأخير حول وجهة دبي، والذي يسلط الضوء على الطلب المستمر والمتزايد بين الأفراد ذوي الثروات العالية على المنازل في الإمارة.

وأضاف: ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع المنازل المباعة في دبي بنسبة مذهلة بلغت 282% منذ عام 2020، وفي عام 2024، عادت لتتصدر سوق العقارات الأكثر نشاطا في العالم للمنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار مسجلةً 435 عملية بيع ضمن هذه الفئة السعرية الحصرية، وهو ما يعادل تقريباً عدد مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في لندن ونيويورك مجتمعتين.

وقد حافظت المدينة على هذه المكانة خلال الربع الأول 2025 أيضاً.

وفي سياق منفصل، يواصل سوق العقارات السكنية في دبي نموه، كما يتضح من ارتفاع عدد المستخدمين النهائيين الحقيقيين وانخفاض عدد المنازل المباعة خلال 12 شهراً من الشراء من حوالي 25% في عام 2008 إلى نحو 5% اليوم.

مليونيرات بالصدفة

وكشفت دراسة أجرتها شركة «نايت فرانك»، والتي تتتبع أسعار جميع المنازل بنظام التملك الحر في المدينة، عن تزايد عدد أثرياء العقارات في دبي.

ففي بداية الربع الثاني 2025، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها على مليون دولار 110.000 وحدة (من أصل 624.000 وحدة مباعة منذ عام 2002)، أي ما يعادل 17.7% من إجمالي عدد المنازل المباعة في المدينة. وتُقدر القيمة الإجمالية لهذه المنازل بنحو 994 مليار درهم، أي ما يعادل 271 مليار دولار.

وأوضحت الدراسة أن حوالي 19% من هذه المنازل (21.000 وحدة) التي تبلغ قيمتها مليون دولار مؤجرة، مما يدل على حجم سوق العقارات الفاخرة للإيجار في دبي.

ومع ذلك، فإن 37.000 من هذه المنازل مملوكة لـ«مليونيرات بالصدفة»، أي مشترون اشتروا عقارات بأقل من مليون دولار لكنها الآن قيمتها أعلى، فقط بسبب ارتفاع الأسعار.

ثقة في السوق

وقال شهزاد جمال، الشريك في قسم الاستراتيجية والاستشارات في «نايت فرانك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ارتفع عدد أصحاب الملايين بالصدفة في دبي بنسبة 79.5% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية.

وهذا يشير إلى أن معظم المنازل تُباع كمساكن رئيسية، أو منازل ثانوية، أو استثمارات طويلة الأجل لتحقيق مكاسب رأسمالية، مما يعكس ثقة قوية في سوق العقارات السكنية في دبي بين الأثرياء.

ويعكس هذا أيضاً تجربتنا في السوق، حيث وجدنا أن أعلى مستوى طلب على شراء منزل كمستخدم نهائي رئيسي هو بين الأفراد ذوي الثروات الضخمة.

وتضم نخلة جميرا أعلى تركيز في دبي للمنازل التي تزيد قيمتها على مليون دولار، حيث بلغ عددها 9071 منزلاً مع بداية الربع الثاني 2025، تليها منطقة داون تاون 8376 منزلاً، ودبي هيلز استيت 6138 منزلاً.

وتضم أكبر عشر مجمعات سكنية في المدينة ما يقرب من 47.000 منزل، أي ما يقرب من 50% من منازل «أصحاب الملايين» في دبي.

وأكد التقرير أن الشعبية المتزايدة لدبي كوجهة للسكن تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والمطورين الذين يتطلعون إلى سد فجوات العرض.

ويتجلى التفاوت بين العرض والطلب بوضوح في استقبال المدينة ما يقرب من 170 ألف ساكن جديد العام الماضي، بينما لم يرتفع إجمالي المساكن إلا بما يزيد قليلاً على 30 ألف وحدة سكنية.

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