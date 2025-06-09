الطلب القوي يدفع عقارات نخلة جميرا وبرج خليفة إلى مستويات قياسية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، ولا تزال منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة تتصدران قائمة المواقع الأعلى سعراً لمتوسط سعر القدم المربعة بالنسبة للفلل والشقق، إذ أصبحت هذه المواقع رمزاً للرفاهية والاستثمار الذكي مدفوعة بالطلب القوي من نخبة المستثمرين على المنتجات العقارية الفاخرة.

وتمثل كل من نخلة جميرا وبرج خليفة أحد أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، ومن المؤكد أن رهانات دبي على نجاح هاتين المنطقتين وتألقهما على الصعيد الاستثماري والسياحي والاقتصادي قد تحققت، واليوم لا يزال الموقعان يزدهران بفعل الطلب القوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على جميع فئات العقارات في كلتا المنطقتين.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليو سترات»، لشهر أبريل الماضي، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 7063 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 41.3% على أساس سنوي، و1.6% على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 35.3 مليون درهم.

وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق في دبي عند 3688 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 16.9% على أساس سنوي، و1% على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.4 ملايين درهم.

وأفاد التقرير بأن المزيد من مجمعات الشقق السكنية يقترب بسرعة من أعلى مستويات أسعارها المسجلة في أحد عشر عاماً، أو تتجاوزها، في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 63% لتتجاوز أعلى مستوياتها في عام 2014. شهد أبريل 2025 وصول مؤشر أسعار فاليوسترات إلى 214.1 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 1.6% وارتفاعاً سنوياً بنسبة 25.3%.

نمت القيم الرأسمالية للفلل بنسبة 2% شهرياً، بزيادة سنوية بلغت 29.8%، وشمل الأداء السنوي الأقوى الفلل في جزر جميرا (41.7%)، ونخلة جميرا (41.3%)، وتلال الإمارات (29.6%)، والمروج (28.9%)، ومدن (8.9%)، في المتوسط تقدَّر قيمة فلل التملك الحر في دبي بنسبة 63% أعلى من ذروة السوق السابقة في عام 2014، وأعلى بنسبة 170% من مستويات ما بعد الجائحة.

وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.1% شهرياً، مسجلة نمواً سنوياً قدره 20.9%، وسُجلت أعلى مكاسب رأسمالية سنوية في ذا جرينز (26.5%)، ومجمع دبي لاند السكني (24.8%)، ونخلة جميرا (24.5%)، وتاون سكوير (23.7%)، وذا فيوز (23.6%)، والمدينة العالمية (13.5%) وبرج خليفة (16.9%).

وشهد أبريل الماضي تسجيل 31 صفقة لعقارات جاهزة تزيد قيمتها على 30 مليون درهم. كما شهد شهر أبريل 2025 تصدر إعمار مبيعات المطورين للعقارات على المخطط بحصة (13.4%)، وداماك (10.8%)، وبن غاطي (7%)، ونخيل (4.3%)، وشوبا (3.9%)، وعزيزي (3.5%).