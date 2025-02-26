انطلاقة ذهبية لعقارات جزر دبي الفاخرة في 2025

مكاسب رأسمالية شهرية 2 % وإجمالي الارتفاع السنوي 31.2 %

تواصل الفلل السكنية في منطقتي «جزر جميرا» و«نخلة جميرا» بدبي أداءهما الاستثنائي، مع تسجيلهما الانطلاقة «الذهبية» في 2025، حيث سجلت الفلل في المنطقتين زيادة في القيمة بواقع ثلاث مرات منذ جائحة كورونا، ما يؤكد على الطلب القوي من قبل الأثرياء وأصحاب الثروات وكبار المستثمرين على الخيارات العقارية الفارهة في الإمارة.

وأفاد تقرير مؤسسة الأبحاث العقارية «فاليوسترات» الخاص بشهر يناير، أن الفلل في دبي سجلت مكاسب رأسمالية شهرية مع انطلاقة العام الجديد بمعدل 2%، وزيادة على أساس سنوي بنسبة 31.2%، وشمل الأداء السنوي الأقوى للفلل في جزر جميرا (42.4%)، ونخلة جميرا (42.1%)، وتلال الإمارات (31.9%)، ودبي هيلز إستيت (30.4%).

وانضمت نخلة جميرا إلى جزر جميرا في زيادة قيمة الفلل 3 مرات منذ الجائحة.

وبحسب المؤسسة لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 6,502 درهم للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.1% على أساس سنوي، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 32.5 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 4,610 درهم للقدم المربعة بارتفاع 31.9%، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 78.3 مليون درهم.

وتأتي منطقة جزر جميرا في المرتبة المرتبة الثالثة من ناحية سعر القدم المربعة للفلل، ولكنها الأفضل أداءاً بعد نخلة جميرا، حيث يبلغ متوسط السعر 2,920 درهم للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.4% سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 15.4 مليون درهم.

المؤشر

وفي بداية عام 2025، وصل مؤشر أسعار فاليوسترات (VPI) الخاص بعقارات دبي إلى 204.2 نقاط، ما يمثل زيادة على أساس شهري بنسبة 1.7% وارتفاع بنسبة 27% على أساس سنوي. وارتفعت قيم الفلل إلى 264.2 نقطة، بينما وصلت الشقق إلى 165 نقطة، وكلها معيارية على أساس 100 نقطة في يناير 2021.

الشقق

وقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.4% على أساس شهري، فيما سجلت نمواً بنسبة 23.1% على أساس سنوي. وجرى تسجيل أعلى المكاسب الرأسمالية السنوية في ذا جرينز (31.1%)، ونخلة جميرا (27.3%)، وذا فيوز (26.4%)، وتاون سكوير (25.7%)، ومجمع دبي لاند ريزيدنس (25.6%). والجدير بالذكر أن ثلاثة مجمعات - وهي نخلة جميرا، وذا جرينز، وجميرا بيتش ريزيدنس، لديها الآن تقييمات شقق تتجاوز ذروة أسعارها في عام 2014.

وتراجعت تسجيلات عقود المنازل على الخريطة بنسبة 13.5% على أساس شهري، ولكنها ارتفعت بنسبة 37.9% على أساس سنوي، وتمثل 69.1% من إجمالي مبيعات المنازل في يناير (8,597 صفقة)، كما انخفض حجم معاملات المنازل الثانوية الجاهزة بنسبة 5.1% شهرياً ولكنه كان أعلى بنسبة 7% من نفس الفترة من العام الماضي بواقع 3,839 صفقة.

المنازل الفاخرة

وكان هناك 22 معاملة للعقارات الجاهزة التي يزيد سعرها عن 30 مليون درهم في يناير، وتقع في دبي هيلز إستيت، ونخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، وداون تاون دبي، وجميرا غولف إستيتس.

وشهد شهر يناير 2025 تصدر مبيعات إعمار بنسبة (17.9%) وداماك (12.4%) ونخيل (4.2%) ودانوب (3.2%) وشوبا (3%) وسامانا (2.8%) وعزيزي للتطوير (2.8%) وبن غاطي (2%) وإلينغتون للعقارات (1.9%) مخططات مبيعات المطورين بشكل عام.

أفضل المواقع

وتشمل أفضل المواقع التي تم فيها بيع الوحدات السكنية على الخريطة، مجمع دبي لاند ريزيدنس (7.5%)، وإعمار الجنوب (7.1%)، وداماك هيلز 2 (7%)، وجميرا فيليج سيركل (6.4%)، والخليج التجاري (4.7%)، وحطم مجمع دبي لاند ريزيدنس رقمه القياسي الفردي بأعلى عدد من الوحدات السكنية الجاهزة التي تم بيعها في شهر واحد. وفي الوقت نفسه، كانت معظم الوحدات السكنية الجاهزة المباعة في جميرا فيليج سيركل (9.2%)، والخليج التجاري (5.8%)، ودبي مارينا (5.8%)، وداون تاون دبي (5.5%)، وأبراج بحيرات جميرا (3.6%).