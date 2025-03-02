«إندبندنت»: أفضل فنادق دبي تنبض بسحر ألف ليلة وليلة

سلط موقع «إندبندنت» البريطاني الضوء على أفضل 10 فنادق في دبي، واصفاً إياها بأنها تنبض بسحر «ألف ليلة وليلة»، سواء أكان الزائر أم المقيم يبحث عن منتجعات شاطئية هادئة، أو ناطحات سحاب فاخرة، أو فنادق بوتيك راقية ما يحفز الانتعاش السياحي ويزيد من تدفق السياحة الوافدة من أنحاء العالم، وخصوصاً الراغبين في تجربة سفر وإقامة وترفيه استثنائية.

وأكد الموقع أن دبي تقدم مجموعة استثنائية من خيارات الإقامة، مشيراً إلى أنه في حال التردد بين فندقين، يمكن التفكير في تجربة «الإقامة المزدوجة»، والتي يمكن خلالها تقسيم ليالي الإقامة بينهما. ووصف فكرة الإقامة المزدوجة بأنها «الطريقة المثالية، خصوصاً إذا كان الزائر يفكر في التنقل بين طرفي المدينة، مثل دبي القديمة ونخلة جميرا، حيث يختلف طابع كل منطقة عن الأخرى». وكشف أن «أفضل الفنادق لا تعني بالضرورة الأغلى»؛ خصوصاً وأن دبي تتميز بمشهد ضيافة متنوع يجمع بين الفخامة والأسعار المناسبة، مع معايير استثنائية من حيث النظافة والخدمة والمرافق.

العنوان وسط المدينة

وجاء في المركز الأول فندق «العنوان وسط المدينة»، والذي يتميز بطابعه الخاص، ويتكون من 63 طابقاً، ما يجعله من بين الأعلى في دبي، ووصف الموقع فندق أدريس داون تاون، بأنه خيار للراغبين في استكشاف معالم دبي بسهولة، حيث يمكن الاستمتاع بإطلالة على نوافير وسط المدينة وأبراجها أثناء تناول الإفطار، مع قربه من معالم شهيرة مثل دار أوبرا دبي وسكاي فيوز دبي. وأوضح أن الغرف فسيحة للغاية، وعلى السطح، يقدم مطعم «بيردز دبي» تجربة طعام فاخرة تمزج بين المأكولات المتوسطية والآسيوية، ويبلغ سعر الغرفة لليلة 540 جنيهاً إسترلينياً.

جميرا القصر

وجاء في المركز الثاني فندق «جميرا القصر»، وهو عبارة عن منتجع فاخر يضم كل ما يحتاجه عشاق العطلات الراقية، بدءاً من شاطئه الذهبي الممتد، ومسبحه اللامتناهي، وصولاً إلى خيارات الطعام المتنوعة في 10 مطاعم فاخرة.

وقال الموقع: «كما يوحي اسمه فإن القصر يجسد فخامة الطراز العربي التقليدي، بتفاصيل معمارية رائعة تشمل الأقواس المزخرفة، والبلاط المزخرف، والأثاث العتيق الفاخر في الغرف الواسعة».

سانت ريجيس دبي – النخلة

وصف الموقع فندق سانت ريجيس دبي – النخلة بأنه «قطعة من نيويورك في قلب نخلة جميرا»، حيث يستوحي الفندق تصميمه من فندق «سانت ريجيس نيويورك» الشهير، بدءاً من خدمة الخادم الشخصي في كل غرفة، وصولاً إلى كوكتيل «جليتزي ماري»، النسخة المحلية من مشروب «بلودي ماري» الكلاسيكي. ويحتل الفندق أول 18 طابقاً من «برج النخلة»، ويوفر وصولاً مباشراً إلى «نخيل مول» لعشاق التسوق، بالإضافة إلى شاطئ خاص مخصص للكبار فقط.

ويتمتع الفندق، وفق ما يؤكد موقع «إندبندنت» بأجواء هادئة بعيداً عن صخب المدينة، مع إطلالات بانورامية في كل الاتجاهات، وتصميم داخلي يجمع بين الفخامة والدفء.

روڤ مرسى دبي

وصف الموقع فندق «روڤ مرسى دبي» بأنه يعد مرادفاً لتجربة الإقامة الاقتصادية من خلال توفيره لغرفه فائقة النظافة، ومجموعة من الخدمات الذكية التي تشمل مغاسل ذاتية الاستخدام، ومظلات شاطئية مجانية للنزلاء. وأشار الموقع إلى أن «الفندق يضم مسبحاً خارجياً، ويوفر خدمة نقل مجانية إلى شاطئ «جي بي آر»، ومارينا مول، ومحطة المترو «10 دقائق فقط»، بالإضافة إلى دبي مول «25 دقيقة»؛ في حين أن المطعم المفتوح طوال اليوم يقدم أطباقاً عربية وهندية وإيطالية بأسعار تنافسية تتفوق على العديد من مطاعم دبي».

بارك حياة دبي

ويعتبر فندق «بارك حياة دبي» وجهة مثالية لعشاق الغولف، حيث يقع بجوار «نادي خور دبي للغولف واليخوت»، الذي استضاف بطولة «دبي إنفيتيشنال 2024» ضمن جولة «دي بي وورلد تور» العالمية، حسبما أشار الموقع الذي أكد أن الفندق «مناسب للعائلات، حيث يضم نادياً للأطفال وحوض سباحة ترفيهياً بجوار البحيرة الرئيسية التي تحيط بها جزر صغيرة مزروعة بأشجار النخيل».

جميرا مرسى العرب

يعد فندق «جميرا مرسى العرب» أيقونة الفنادق في دبي، حسبما أشار الموقع، كما أقام الرؤساء، واحتفل الملوك، وتجول المشاهير في بوفيه الإفطار في الفندق. ومنذ افتتاحه عام 1999، ظل الفندق محافظاً على تصميمه الداخلي المذهل، وكأنه كبسولة زمنية تنبض بالفخامة، حيث تغطي أوراق الذهب عيار 24 قيراطاً ما يقارب 2000 متر مربع من الجدران والأسقف والأعمدة، بينما يمتد بهو الفندق بارتفاع مذهل يصل إلى 180 متراً، ما يجعله أحد أكثر المواقع الفوتوغرافية شهرة في العالم.

السيف التراثي

ويقع فندق السيف التراثي بين البيوت التراثية في منطقة السيف على ضفاف خور دبي، حيث يتيح للضيوف فرصة فريدة لاستكشاف دبي القديمة، لكن مع وسائل الراحة العصرية، بما في ذلك مسبح فاخر. وصممت المنطقة بأكملها لتعكس أجواء دبي في أوائل القرن العشرين، عندما كان تجار اللؤلؤ الأثرياء يشيّدون فللاً ضخمة من المرجان والحجر، مزينة بأبراج الرياح التقليدية، بينما تزدحم الأزقة الضيقة بأسواق التوابل والقهوة والعطور.

«ون آند أونلي رويال ميراج»

يعد فندق، «ون آند أونلي رويال ميراج» حسبما يؤكد «إندبندنت» وجهة للباحثين عن العزلة والخصوصية، حيث يوفر واحة هادئة بعيداً عن صخب المدينة، رغم وقوعه في قلبها، مع إطلالات رائعة على ناطحات سحاب مرسى دبي.

يقسم الفندق إلى ثلاث مناطق متميزة واحدة مخصصة للكبار فقط، وأخرى مناسبة للعائلات، وقلب الفندق ذاته، حيث تتميز كل منطقة بتصميم مستوحى من الطراز العربي التقليدي.

سايرو ون زعبيل

ذكر الموقع أن فندق «سايرو ون زعبيل» يعد الوجهة المفضلة للرياضيين المحترفين وفرق كرة القدم، وذلك للحصول على تجربة رياضية متكاملة، الذي يوفر صالة رياضية خاصة، وجلسة تدريب شخصية، ومساج استشفائي لمدة 60 دقيقة. كما أنه يوفر خبير تغذية داخلياً يمكنه إعداد قائمة طعام صحية، بينما تتضمن بعض حجوزات الغرف تحليل تكوين الجسم.