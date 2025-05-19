دبي تستعد لإضافة 4619 غرفة فندقية جديدة خلال 2025

تستعد دبي لافتتاح 20 منشأة فندقية جديدة خلال العام الجاري، تُضيف 4619 غرفة إلى طاقة الإمارة الاستيعابية، في خطوة تعكس الزخم المتواصل لقطاع السياحة والضيافة، بحسب تقرير شركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية.

تأتي هذه التوسعة في ظل الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية في دبي، مدفوعاً بالنمو المستمر في أعداد الزوار الدوليين وتوسع الفعاليات والمعارض العالمية التي تستضيفها الإمارة، حيث أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن السوق الفندقية في دبي سجلت معدل إشغال بلغ 81.5% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار التقرير الصادر عن «كافنديش ماكسويل» إلى أن التنوع في الفئات الفندقية القادمة إلى السوق يعكس توجهاً نحو تلبية مختلف شرائح الزوار، من المسافرين بغرض الترفيه إلى رجال الأعمال، ومن السياحة الفاخرة إلى الإقامة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تسهم الفنادق الجديدة في تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع، وتحفيز المنافسة الإيجابية بين المشغلين، ما سينعكس على جودة الخدمات والتجربة السياحية بشكل عام. يذكر أن حجم السوق الفندقية بنهاية مارس الماضي وصل إلى 153.7 ألف غرفة مقابل 152 ألفاً في نهاية مارس 2024.

وأظهرت البيانات تسارع خطوات المدينة نحو تعزيز الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

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