"التاريخ يراقب".. نجوم ومشاهير من هوليوود يطالبون بايدن بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

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بعث العشرات من الممثلين والفنانين في هوليوود، ومن بينهم الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.

وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير - إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وقالوا في الرسالة " نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث لأخبار الأمم المتحدة 'التاريخ يراقب'".

وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبا سوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريز أحمد وماهرشالا علي وآخرين.

وجاء في الرسالة "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)".

وقال بايدن يوم الجمعة إنه يعتقد أن الشاحنات المحملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال الساعات المقبلة.

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