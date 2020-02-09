وسم #الصقور_المخلصين يتصدر ترند الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

تفاعل مغردون مع وسم #الصقور_المخلصين الذي حقق عدد مشاهدات يزيد على 20 مليون مشاهدة حول العالم خلال أقل من ساعتين ليحتل صدارة قائمة ترند الإمارات.

وأثنى المغردون على الدور الإنساني الذي قام به جنودنا البواسل الذين ضمدوا الجراح وأغاثوا المحتاج في اليمن الشقيق.

وعبر المغردون عن مشاعر الفخر بالأبطال المخلصين الذين شاركوا في مهمة اليمن، مؤكدين دور صقورنا البواسل الإنساني في مدن اليمن كافة والذين طوروا وأنشأوا مدارس ومستشفيات.

وأشاد المغردون بالمهام الإنسانية لصقورنا البواسل في اليمن، وما قدموه من عطاء إنساني ومساعدة للأهالي وتغيير حياة الملايين منهم.

وقال مغرد: نفخر بجنود الإمارات البواسل.. الذين وقفوا وقفة رجل واحد مع الإنسانية ضمن التحالف العربي في اليمن... فنصروا الحق وزرعوا الأمل... وسطرت شجاعتهم قصص بطولاتهم.

وعبر المغردون عن شكرهم لصقور الإمارات على كل ما قدموه من تضحيات، ترفع الرأس أبداً ودائماً.

وعد المغردون أن رجال قواتنا المسلحة هم السند والذخر.