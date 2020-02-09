استعدادات مكثفة لـ«حصن الاتحاد 7»

المصدر: أم القيوين - وام

تواصل القوات المسلحة استعداداتها للعرض العسكري «حصن الاتحاد 7» المزمع إقامته في 21 فبراير الجاري بمنطقة الكورنيش في أم القيوين.

وتنفذ «حصن الاتحاد 7» وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة، لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. ويهدف العرض العسكري في نسخته السابعة للوقوف على الإمكانيات والقدرات المتطورة لقواتنا المسلحة الباسلة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها سداً منيعاً في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

ويأتي تنظيم العرض العسكري انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل وتوفير الإمكانيات والمعدات العسكرية المتطورة والمطلوبة وقدرة منتسبي جميع أفراد الوحدات المختلفة في القوات المسلحة على استخدامها والتعامل معها، إضافة إلى إظهار الدور المهم الذي تضطلع به القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن حدود البلاد وحماية الشعب ومصالحه من التهديدات الخارجية والداخلية بالتضامن والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وتحظى القوات المسلحة بالدعم الكامل من حيث طبيعة التنظيم والتسليح والتدريب بغية زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور التكنولوجي والواقع العملي، حتى غدت قوة داعمة للأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.. وأداؤها خير ترجمة لقيمنا الحضارية والإنسانية وأصالة شعبنا. وأكدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن ما حققته القوات المسلحة الإماراتية من تطورات هائلة جعلها تحظى بالإعجاب والاحترام في أعين العالم بأسره، فكانت بحق درع الوطن وسيفه البتار وحصنه المنيع، وهو ما مكنها على الدوام من رد كيد الكائدين والمتربصين.

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل.